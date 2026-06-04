Presiden Prabowo Ganti Pimpinan BGN, Tegaskan Komitmen Antikorupsi Program MBG

Presiden Prabowo Subianto mengganti tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang merugikan negara Rp1 triliun. Mensesneg mengumumkan pelantikan pejabat baru akan dilakukan pekan depan.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden.

Dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo menyatakan bahwa pelantikan pengganti akan diagendakan pada pekan depan. Tiga pejabat yang dicopot adalah Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN, serta dua wakil kepala yaitu Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebagai pengganti, Presiden mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewijk Pusung, dan Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala menggantikan Sony Sonjaya.

Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada berbagai laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang menjadi salah satu andalan pemerintah ini bertujuan memberikan gizi gratis kepada masyarakat, namun ternyata menimbulkan masalah serius terkait tata kelola. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa ia teringat pesan almarhum ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang mengingatkan untuk selalu berpihak kepada rakyat saat menghadapi keraguan. Ia menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan dengan mengatakan, Pemimpin baik, organisasi baik.

Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, atau tidak jujur. Kasus dugaan korupsi MBG telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun. Kejaksaan Agung sejak lama telah memantau kasus ini dan kini terus mendalami pengungkapan fakta.

Badan Gizi Nasional membantah kabar mengenai penghentian penyaluran dana MBG dan menyebut informasi tersebut sebagai hoaks. Selain itu, dalam setahun menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, harta kekayaan Sony Sonjaya meningkat drastis dari Rp906 juta menjadi Rp12,98 miliar, menimbulkan pertanyaan mengenai asal usul kekayaannya. Presiden juga mengangkat Nanik S Deyang untuk memimpin BGN dengan karakter tegas dan penerapan SOP yang ketat guna memperbaiki tata kelola program. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Badan Gizi Nasional Program Makan Bergizi Gratis Korupsi Pergantian Pimpinan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prabowo Buka Suara Penangkapan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana CsPresiden Prabowo Subianto menanggapi penangkapan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto Hadiri Acara Konsolidasi Program MBG, Tiga Mantan Pimpinan BGN DitahanPresiden Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari seluruh penjuru Indonesia pada saat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ia memberikan pengarahan mengenai program MBG dan mengungkapkan sedihnya akibat penggantian mantan pimpinan BGN. Ia mendapatkan laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan dalam penyelenggaraan MBG oleh pimpinan BGN sebelumnya. Ia menekankan bahwa MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

Read more »

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Bersihkan Program Makan Bergizi Gratis dari Korupsi setelah Pencopotan Kepala BGNKepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN. Evaluasi mendalam, termasuk pengamatan langsung di lapangan, menjadi dasar keputusan Presiden. Program prioritas ini fokus pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pencopotan menunjukkan tekad kuat Presiden untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, dengan emphasizing bahwa setiap langkah diambil berdasarkan data dan fakta. Perbaikan akan difokuskan tidak hanya pada penyaluran makanan, tetapi juga tata kelola dan sistem manajemen sepanjang rantai program, termasuk penguatan pengawasan dari yayasan hingga SPPG. KSP akan terus mengawal pelaksanaan MBG secara objektif. Berbagai developments terkini termasuk penetapan tiga eks pimpinan BGB sebagai tersangka korupsi, penghentian sementara lebih dari 1.000 dapur SPPG untuk peningkatan kualitas, dan penekanan oleh Kepala BGN pada penguatan SDM berbasis integritas.

Read more »

Presiden Prabowo mencopot Dadan dari Kepala BGN, penggeledahan kantor BGNPencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya disebut telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu terakhir. Hal ini didasari sejumlah laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu temuan yang mencuat ialah adanya indikasi praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

Read more »