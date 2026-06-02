Presiden Prabowo Ganti Pimpinan Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang Jadi Kepala Baru

Presiden Prabowo Subianto memutuskan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional setelah proses evaluasi selama 1,5 tahun. Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang, dengan dua wakil baru Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Pengangkatan ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Presiden selama sekitar 1,5 tahun, yang meliputi monitoring dan masukan dari berbagai pihak termasuk kementerian terkait dan masyarakat. Prasetyo Hadi juga mengumumkan pemberhentian dua wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam membangun pondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Pengganti Dadan Hindayana adalah Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Untuk dua posisi wakil, Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ketiga pimpinan baru ini diharapkan dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan semua program BGN berjalan dengan optimal. Prabowo menekankan pentingnya perbaikan kinerja, peningkatan tata kelola organisasi, dan penyerahan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.

Keputusan ini took place setelah periode evaluasi yang panjang, dan diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas BGN. Narasi dalam siaran pers juga menekankan bahwa Presiden terus menerima masukan dari berbagai sumber sebelum membuat keputusan strategis seperti ini. Acara konferensi pers dihadiri juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari. Ruang lingkup tugas BGN memang sangat krusial dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis serta inisiatif gizi nasional lainnya.

Pergantian pimpinan ini diharapkan membawa percikan baru dalam mengoptimalkan pelaksanaan program-program tersebut. Masyarakat серебр dan penerima manfaat di seluruh Indonesia ditantang untuk memberikan dukungan dan masukan konstruktif kepada kepemimpinan baru. Langkah evaluasi oleh Presiden menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan efektivitas dalam pelayanan publik. Pihak Istana berharap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat lebih progresif dan adaptif terhadap tantangan gizi yang terus berubah.

Dengan koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, program gizi nasional diyakini dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan





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Badan Gizi Nasional Presiden Prabowo Pergantian Pimpinan Nanik S. Deyang Program Makan Bergizi

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