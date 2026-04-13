Presiden Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Energi, dan Bidang Strategis Lainnya

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow. Kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, energi, dan sektor lainnya. Pertemuan ini menandai komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral dan menghadapi tantangan geopolitik global.

Presiden Republik Indonesia , Prabowo Subianto , melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia , Vladimir Putin , di Istana Kremlin, Moskow pada Senin, 13 April 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai sektor strategis antara kedua negara. Dalam suasana yang bersahabat, kedua pemimpin membahas secara mendalam berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi kesepakatan yang telah ada dan membuka peluang baru untuk kolaborasi di masa depan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan kuat Pemerintah Rusia terhadap Indonesia, termasuk penerimaan Indonesia sebagai anggota BRICS dan peningkatan signifikan kerja sama di berbagai bidang. Beliau menekankan pentingnya peran Rusia dalam menjaga stabilitas geopolitik global yang dinamis dan penuh tantangan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi dan energi. Kedua pemimpin sepakat untuk terus memantau dan mengevaluasi kemajuan kerja sama yang telah disepakati, serta mencari solusi atas tantangan yang mungkin timbul. Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya hubungan moneter antara kedua negara dan berkomitmen untuk mengawasi langsung isu tersebut guna memastikan kelancaran dan efektivitas kerja sama di bidang keuangan.

Presiden Vladimir Putin menyambut baik pertemuan tersebut dan menyampaikan optimisme terhadap prospek peningkatan kerja sama dengan Indonesia. Beliau menyoroti pertumbuhan positif perdagangan bilateral kedua negara yang mencapai 12,5 persen pada tahun sebelumnya, meskipun terdapat sedikit perlambatan di awal tahun. Presiden Putin menekankan pentingnya memperkuat komisi bersama antar pemerintah sebagai platform utama untuk mengidentifikasi solusi dan mendorong kemitraan yang lebih erat. Beliau secara khusus menyoroti sektor-sektor kunci yang menjadi fokus kerja sama, yaitu energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Presiden Putin juga menyambut baik keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai peluang baru untuk mengembangkan kerja sama yang lebih luas dan saling menguntungkan. Kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat dialog dan koordinasi di berbagai forum internasional serta bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Kerja sama di bidang energi menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan ini. Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan investasi dan teknologi di sektor energi, termasuk eksplorasi dan produksi sumber daya energi terbarukan. Selain itu, kerja sama di bidang antariksa juga mendapat perhatian khusus, dengan potensi pengembangan proyek bersama dalam bidang teknologi satelit dan eksplorasi ruang angkasa. Di bidang pertanian, kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama dalam produksi, perdagangan, dan penelitian pertanian. Upaya untuk meningkatkan kerja sama di sektor industri juga akan terus ditingkatkan, dengan fokus pada transfer teknologi, investasi, dan pengembangan industri strategis. Di sektor farmasi, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan, serta produksi vaksin dan produk farmasi lainnya.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Vladimir Putin Rusia Indonesia Kerja Sama Ekonomi Energi BRICS Hubungan Bilateral Pertemuan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Akan Bertemu Putin di Tengah Krisis Energi GlobalPresiden Prabowo Subianto berencana mengunjungi Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas dampak krisis energi global akibat konflik AS-Iran terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan ini mengikuti situasi di Selat Hormuz yang berdampak pada pengiriman minyak dan gas, serta upaya diplomatik Indonesia untuk memastikan keamanan kapal-kapalnya.

Read more »

Prabowo Bertolak ke Moskow, Akan Bertemu 4 Mata dengan Presiden PutinPresiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Read more »

Prabowo dan Bahlil Temui Putin ke Rusia demi Ketahanan EnergiPresiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setiba di Moskow, Rusia.

Read more »

Prabowo dan Putin sepakat tingkatkan kerja sama ekonomi dan energiPresiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara terutama di bidang ekonomi, energi, ...

Read more »

Prabowo dan Putin Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral di MoskowPresiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Moskow dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Prabowo mengapresiasi dukungan Rusia dan menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik. Putin menyoroti peningkatan perdagangan bilateral.

Read more »

Kunjungan ke Rusia, Prabowo dan Putin Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Ekonomi dan EnergiBerita Kunjungan ke Rusia, Prabowo dan Putin Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Ekonomi dan Energi terbaru hari ini 2026-04-13 21:25:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »