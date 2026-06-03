Presiden Prabowo dan Megawati Soekarnoputri: Simbol Keguyuban Para Pemimpin Bangsa

Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menunjukkan sikap keguyuban para pemimpin Bangsa di tengah kondisi global yang tidak pasti.

Presiden Prabowo dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan simbol keguyuban para pemimpin Bangsa di tengah kondisi global yang tidak pasti. Fenomena salaman Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri , dalam kacamata Partai Gerindra merupakan sikap keguyuban para pemimpin Bangsa.

Dadan Terima Keputusan Presiden Dicopot dari Kepala BGN Jurubicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menuturkan, secara semiotika bahasa tubuh Presiden Prabowo dengan Megawati merupakan kedewasaan politik kedua tokoh itu. Bahtra Banong juga mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo yang nampak saat ini menjadi tauladan, sehingga isu-isu miring yang beredar tentang arah politik terbantahkan dengan sendirinya. Kita juga patut bersyukur memiliki pemimpin, seperti Pak Prabowo yang selalu memberikan penghormatan kepada para pemimpin terdahulu.

Inilah salah satu ciri khas kepemimpinan beliau, yakni mengedepankan persatuan, gotong royong, dan semangat bahu-membahu dalam membangun bangsa. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu meyakini, komunikasi politik melalui gandengan tangan ini juga menunjukkan bahwa hubungan Prabowo dan Megawati terjalin dengan baik sejak lama. Kedua tokoh bangsa tersebut memiliki kedekatan emosional dan persahabatan yang kuat, sehingga komunikasi dan silaturahmi di antara mereka tetap terjaga dengan baik demi kepentingan bangsa dan negara





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Presiden Prabowo Megawati Soekarnoputri Keguyuban Pemimpin Bangsa Politik

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