Presiden Prabowo Cermati Anjloknya Harga TBS, Menteri Pertanian Sebut Ada Permainan Harga

Presiden Prabowo Subianto meminta penjelasan mengenai anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penurunan harga tidak wajar karena harga CPO dunia naik dan dolar menguat. Pemerintah mengumpulkan 700 perusahaan sawit, menindak perusahaan yang belum menaikkan harga, dan menggandeng polisi untuk penegakan hukum. Harga TBS diperkirakan normal dalam sepekan.

Presiden Prabowo Subianto sangat mencermati anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo langsung menghubunginya untuk meminta penjelasan mendetail mengenai kondisi tersebut.

Amran menyebut bahwa penurunan harga TBS merupakan anomali karena tidak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan penguatan kurs dolar AS sekitar 10 persen. Menurutnya, hal ini tidak masuk akal secara ekonomi dan diduga ada permainan harga yang merugikan petani. Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertanian mengumpulkan pelaku usaha sawit dari berbagai daerah, melibatkan perwakilan sekitar 700 perusahaan dari total 1.900 pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.

Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan petani menjadi korban praktik yang merugikan. Arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu memastikan kebijakan berpihak kepada petani sawit, khususnya petani plasma yang menjadi tulang punggung produksi sawit nasional. Dari hasil evaluasi, tercatat 274 pabrik kelapa sawit belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Setelah pembinaan dan pengawasan, mayoritas perusahaan telah menaikkan harga pembelian, namun masih ada sekitar 100 perusahaan atau 5-10 persen yang belum menaikkan.

Pemerintah optimistis pemulihan harga akan terus berlanjut. Saat ini sekitar 90 persen harga TBS sudah mendekati normal. Untuk mempercepat penyesuaian, Kementan menggandeng aparat penegak hukum. Amran telah mengirim surat kepada Kapolri untuk menindaklanjuti perusahaan yang belum menaikkan harga, dengan tembusan ke Kapolda dan Direktorat Kriminal Khusus.

Langkah ini mulai menunjukkan hasil, dan pemerintah memperkirakan dalam sepekan ke depan kondisi akan normal. Ke depannya, Amran akan menerapkan sistem tata niaga ekspor sawit yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menutup celah kebocoran dalam rantai perdagangan. Sistem satu pintu ini diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari kebocoran. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk melindungi petani dari praktik permainan harga yang tidak adil dan memastikan harga TBS yang stabil dan menguntungkan bagi para petani plasma.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, diharapkan dapat mempercepat normalisasi harga dan mencegah terulangnya anomali serupa di masa mendatang





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Harga TBS Kelapa Sawit Prabowo Amran Petani

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