Presiden Prabowo Buka Munas XVI IPSI 2026, Dorong Pencak Silat Tampil di Olimpiade

Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum PB IPSI, secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI 2026 di Jakarta. Acara ini fokus pada pemilihan ketua umum dan upaya memasukkan pencak silat ke Olimpiade 2028.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional ( Munas ) XVI Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI ) 2026 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 11 April 2026. Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB IPSI , tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dengan mengenakan kemeja hitam, kopiah hitam, serta kain sembong berwarna emas dan merah marun.

Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh Wakil Ketua Umum PB IPSI yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Acara pembukaan Munas ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai kalangan, menandai komitmen kuat terhadap pengembangan dan kemajuan pencak silat di Indonesia. \Munas XVI IPSI 2026, yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 10-11 April 2026, memiliki agenda utama yang krusial, yakni pemilihan ketua umum PB IPSI untuk periode 2026-2030. Selain itu, munas ini juga mengemban misi penting untuk mendorong pencak silat agar dapat dipertandingkan dalam Olimpiade 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadiran para menteri, pejabat tinggi negara, serta tokoh-tokoh penting pencak silat menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya-upaya tersebut. Pembukaan Munas ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Hal ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, militer, kepolisian, dan komunitas pencak silat dalam mendukung perkembangan olahraga tradisional ini. Turut hadir pula para pengurus IPSI dari berbagai daerah, perwakilan perguruan pencak silat, serta tokoh-tokoh yang telah berkontribusi besar dalam memajukan pencak silat di Indonesia. \Kehadiran Prabowo sebagai Ketua Umum PB IPSI dan juga sebagai Presiden Federasi Pencak Silat Dunia (Persilat) sejak tahun 2010, yang kembali terpilih pada Kongres 2022, menegaskan posisinya sebagai tokoh sentral dalam pengembangan pencak silat di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan Munas ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi dan program kerja yang akan membawa pencak silat menuju prestasi yang lebih tinggi. Munas ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat organisasi PB IPSI, meningkatkan kualitas atlet, serta memperluas jangkauan dan popularitas pencak silat di kancah global. Upaya untuk memasukkan pencak silat dalam Olimpiade 2028 merupakan salah satu tujuan utama yang memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Kesuksesan Munas XVI IPSI 2026 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan pencak silat Indonesia, membuka jalan bagi pencapaian prestasi yang lebih gemilang dan pengakuan dunia terhadap warisan budaya bangsa yang berharga ini. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pencak silat, memperkuat persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama





Dukungan Menguat di Munas IPSI, Prabowo Berpeluang Lanjut Jadi Ketua UmumMayoritas anggota IPSI ingin Prabowo kembali jadi ketua umum di Munas 2026. Proses penjaringan calon berjalan, fokus juga pada target pencak silat ke Olimpiade.

Prabowo Mundur dari Ketum PB IPSI, Mau Fokus jadi PresidenPresiden Prabowo Subianto resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI). Ia ingin fokus menjadi Presiden RI.

