Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran komisaris dan direksi Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas kondisi serta arah perekonomian Indonesia ke depan. Pertemuan yang dihadiri pula oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait ini berfokus pada strategi penggerak ekonomi nasional dengan peran penting Himbara. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan tujuan pertemuan adalah memperoleh pandangan, arahan, dan sharing dari Presiden guna meningkatkan kinerja Himbara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, hati-hati, danBERHASIL MENJENJANGkan kontribusi positif bagi perekonomian.

Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan serta melakukan pertemuan dengan jajaran komisaris dan direksi Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta pada siang hari. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas kondisi serta arah perekonomian Indonesia ke depan.

Pantauan di kompleks Istana Kepresidenan menunjukkan bahwa jajaran komisaris dan direksi Himbara tiba pukul 14.00 WIB, mengenakan kemeja putih dan dasi biru. Di antara yang hadir adalah Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon Napitupulu, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Alexandra Askandar, serta jajaran komisaris dan direksi lainnya.

Nixon Napitupulu mengaku belum mengetahui detail pemanggilan, tetapi pemberitahuan kehadiran sudah diterima sejak dua atau tiga hari sebelumnya. Suahasil, Airlangga, dan Pandu juga hadir dan menyatakan kehadiran mereka untuk mengikuti rapat bersama Kepala Negara serta jajaran Himbara, dengan pembahasan utama berfokus pada ekonomi. Menjawab pertanyaan apakah ada tugas baru dari Presiden untuk Himbara, Pandu belum membeberkan detailnya. Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani hadir sebagai Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara mengungkapkan lebih spesifik agenda pertemuan.

Beliau menyatakan pertemuan bertujuan untuk memperoleh pandangan, arahan, dan sharing dari Presiden mengenai perekonomian Indonesia ke depan. Rosan Roeslani menegaskan bahwa pertemuan diharapkan dapat membuat Himbara sebagai salah satu penggerak perekonomian ke depan berjalan dengan lebih baik, lebih prudent, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan pantauan, pertemuan ini berlangsung dengan damai dan tertutup untuk publik. Beberapa narasumber tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Upaya menghubungi pihak Himbara untuk klarifikasi tambahan belum可获得 respons saat penulisan. Reaksi di media sosial pun mulai muncul dengan banyak membahas pentingnya peran BUMN dalam menggerakkan ekonomi nasional. Pihak Istana pun diyakini akan mengumumkan hasil rapat dalam waktu dekat. Intinya, pertemuan ini menandakan komitmen pemerintah untuk terus mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi antara presiden, menteri, dan pengelola BUMN utama di Indonesia





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