Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (18/6/2026). Pimpinan bank BUMN seperti BRI, BTN, dan BNI hadir dalam kemeja putih dan dasi biru. Pemanggilan ini telah diberikan sejak dua hingga tiga hari sebelumnya, meski detail pembahasan belum diungkapkan.

Pertemuan antara jajaran komisaris dan direksi Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (18/6/2026) menjadi sorotan khusus dalam dunia perbankan dan ekonomi Indonesia.

Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini tidak hanya dihadiri oleh elemen pimpinan utama bank BUMN, tetapi juga oleh sejumlah pejabat tinggi dari kementerian dan instansi terkait. Kehadiran mereka dalam kemeja putih dan dasi biru menandakan keseriusan dalam menyikapi ajakan presiden. Dari daftar hadir yang terlihat, Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nixon Napitupulu dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar turut hadir bersama jajaran komisaris dan direksi lainnya.

Informasi awal menunjukkan bahwa pemanggilan ini telah disampaikan sejak dua atau tiga hari sebelum pertemuan berlangsung, menunjukkan bahwa agenda yang dibahas bersifat penting dan mendesak. Meskipun sebagian peserta mengaku belum mengetahui detail pasti pembahasan yang akan digelar, mereka setuju untuk memenuhi panggilan kepala negara. Nixon Napitupulu menegaskan bahwa pemberitahuan kehadiran telah diterima sebelumnya, sedangkan Airlangga yang juga hadir menyatakan tujuan kunjungan adalah untuk ikut serta dalam rapat bersama jajaran Himbara.

Namun, baik Nixon maupun Airlangga belum ingin mengungkapkan topik spesifik yang akan dibahas dalam rapat. Hal ini memicu spekulasi di kalaban kuartal bisnis dan media, khususnya terkait kebijakan yang mungkin akan diambil oleh pemerintah baru di sektor perbankan. Rapat sesungguhnya kemungkinan membahas strategi pengembangan perbankan BUMN dalam masa pemerintahan baru.

Dengan Mokdok 주요 pemain di sektor perbankan, Kolaborasi antara pemerintah dan Himbara dapat menyentuh isu-isu strategis seperti restrukturisasi kredit, peningkatan peran ekonomi digital, perluasan akses perbankan di daerah terpencil, atau bahkan persiapan terhadap potensi perubahan regulasi. Partha sudah secara resmi mengaku belum membocorkan detailnya,keeping all possibilities open. Namun, mengingat sejarah reformasi dan transformasi bank-bank milik negara, pertemuan ini bisa menjadi cikal bakal kebijakan besar yang memengaruhi kesejahteraan nasabah, kompetisi industri, dan stabilitas keuangan nasional. Akankah ada mergers antar bank BUMN?

Apakah akan ada kebijakan kredit bernilai tinggi untuk sektor strategis? Atau justru pembahasan lebih ke arah peningkatan tata kelola dan profesionalitas manajemen? Jawaban semua pertanyaan tersebut diharapkan akan disampaikan secara resmi dalam waktu dekat, setelah ditentukan bersama jajaran terkait





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