Presiden Prabowo Bentuk Komite Baru untuk Pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah Indonesia, melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2026, membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dipimpin Menko IPK AHY untuk mengoordinasikan proyek Whoosh dan menggelar restrukturisasi keuangan sebelum ekspansi.

"Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 yang mengubah struktur pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Perpres ini membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, yang subsequently disebut Komite, untuk mengoordinasikan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat di koridor tersebut.

Menko Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditunjuk sebagai Ketua Komite, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Wakil Ketua. Anggota komite mencakup sejumlah kementerian dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala BP BUMN, dan Kepala Badan Pelaksana Danantara. Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015.

Perpres tersebut juga menegaskan bahwa Menko IPK bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Dalam konteks yang sama, AHY menyatakan bahwa pemerintah bersama pemangku kepentingan tengah melakukan pembahasan restrukturisasi keuangan untuk proyek Whoosh. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab guna memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. Pemerintah memperkuat komitmen untuk menyelesaikan restrukturisasi keuangan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan ke wilayah lain





