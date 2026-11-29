Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Gapoktan Mawar Jaya Lestari dari Bone Bolango yang hadir dalam PTBI 2026. Kelompok tani ini sukses meningkatkan produktivitas padi hingga 249 persen.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mawar Jaya Lestari dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kehadiran kelompok tani ini dalam Pameran Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 di Jakarta, Jumat (27/11/2026), menandai pencapaian signifikan bagi sektor UMKM di tingkat nasional.

Transformasi Pertanian Organik Berbasis Teknologi

Gapoktan Mawar Jaya Lestari, yang berkedudukan di Desa Iloheluma dan berdiri sejak tahun 2015, memperkenalkan konsep Beras Sehat dengan dukungan teknologi MA-11 (Microbacter Alfaafa-11). Teknologi ini berfungsi sebagai dekomposer mikroba yang mempercepat proses penguraian bahan organik menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi. Inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi tingginya biaya produksi akibat ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta produktivitas yang stagnan.

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Kolaborasi antara Bank Indonesia, Gubernur BI Destry Damayanti, dan pemerintah daerah memungkinkan kelompok tani ini memperoleh dukungan menyeluruh. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas petani, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan, hingga perluasan akses pemasaran. Sinergi strategis ini menjadi fondasi utama keberhasilan transformasi sistem pertanian di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Dampak Nyata pada Produktivitas dan Biaya Produksi

Implementasi teknologi ini membawa perubahan drastis pada indikator ekonomi pertanian di lokasi tersebut. Hasil panen padi mengalami lonjakan produktivitas yang luar biasa, melonjak dari 2,84 ton per hektare menjadi 9,90 ton per hektare. Peningkatan volume ini mencapai sekitar 249 persen, menandakan efisiensi lahan yang jauh lebih maksimal dibanding periode sebelumnya.

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Sementara itu, struktur biaya operasional juga menunjukkan perbaikan yang sangat mencengangkan. Biaya produksi yang tercatat sebesar Rp42,6 juta per hektare berhasil ditekan menjadi Rp11,28 juta. Angka ini menunjukkan penghematan yang signifikan, dengan penurunan harga kontrak pembelian sebesar 27 persen dan pengurangan biaya produksi per hektare sebesar 40 persen berdasarkan indikator yang dipaparkan dalam pameran.

Regenerasi Petani dan Ekspansi Pasar Nasional

Di luar aspek teknis pertanian, kehadiran Gapoktan Mawar Jaya Lestari di Jakarta juga berdampak pada dinamika sosial ekonomi lokal. Program transformasi ini berhasil mendorong penguatan kelembagaan kelompok dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Keterlibatan anak muda ini membuktikan bahwa inovasi teknologi dapat membuka peluang kerja baru dan mendukung keberlanjutan sektor agraris daerah.

Partisipasi dalam ajang bertaraf nasional ini menjadi momentum strategis bagi kelompok tani untuk memperkenalkan potensi beras sehat Gorontalo ke pasar yang lebih luas. Harapannya, eksistensi di PTBI 2026 akan membuka peluang kerja sama baru, memperluas jaringan usaha, dan memudahkan akses pemasaran bagi produk unggulan daerah. Bank Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan sektor riil yang produktif dan berkelanjutan.