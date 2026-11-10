Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Mochamad Sroedji

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 19 tokoh sebagai pahlawan nasional, termasuk Letkol Mochamad Sroedji yang gugur melawan penjajah Belanda di Jember tahun 1949.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dan pejuang bangsa dalam upacara peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93 TK/Tahun 2026 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Negara di Jakarta pada tanggal yang sama. Salah satu penerima kehormatan tertinggi tersebut adalah almarhum Letnan Kolonel Infanteri (Anumerta) Mochamad Sroedji.

Mekanisme Penghargaan Melalui Keppres 93 Tahun 2026

Pengakuan negara terhadap jasa-jasa para pahlawan dilakukan melalui instrumen hukum berupa Keputusan Presiden yang memuat nama-nama individu yang telah berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 93 TK/Tahun 2026 menjadi dasar legal formal bagi penetapan status pahlawan nasional bagi Letkol Sroedji dan 18 tokoh lainnya. Proses anugerah ini merupakan bagian dari tradisi kenegaraan untuk menghormati pengorbanan jiwa dan raga yang telah diberikan selama masa perjuangan mempertahankan kedaulatan negara.

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Upacara penyerahan gelar ini dihadiri oleh keluarga terdekat dari para penerima penghargaan, termasuk putri almarhum Letkol Sroedji, Pudji Redjeki Irawati Sroedji. Kehadiran keluarga menjadi momen penting untuk memastikan bahwa pesan heroisme dan semangat perjuangan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Pemerintah melalui Sekretariat Presiden mengoordinasikan seluruh rangkaian acara agar sesuai dengan protokol kenegaraan yang berlaku.

Karier Militer dan Pertempuran Terakhir di Jember

Letkol Sroedji lahir di Bangkalan pada 1 Februari 1915 dan memulai karier militernya pada akhir tahun 1943 dengan bergabung sebagai tentara PETA. Sebelum aktif di bidang militer, ia pernah bekerja sebagai mantri malaria di RS Kreongan Jember selama periode tahun 1938 sampai dengan 1943. Ia kemudian mengikuti pendidikan perwira tentara PETA angkatan I di Bogor, Jawa Barat, dan memperoleh jabatan sebagai komandan kompi.

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Karier Sroedji terus berkembang pesat di tubuh Tentara Keamanan Rakyat. Ia berturut-turut dilantik sebagai Komandan Batalyon 1 Resimen IV Divisi VII TKR yang membawahi wilayah Kencong dan Jember. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Komandan Resimen 40 Damarwulan pada Divisi VIII. Nomenklatur resimennya kemudian berubah menjadi Brigade III Damarwulan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor A/532/42 pada 25 Oktober 1948.

Salah satu aksi heroik yang paling diingat dalam kariernya adalah pergerakan Brigade III Damarwulan dari daerah Blitar menuju Besuki. Perjalanan gerilya ini menempuh jalur Lumajang, Klakah, Jember, dan Banyuwangi dengan jarak total sepanjang 500 kilometer yang ditempuh selama kurang lebih 51 hari. Strategi ini dilakukan untuk menghindari pasukan Hindia Belanda sambil terus melakukan pertempuran sporadis di berbagai titik perjalanan.

Puncak Pertempuran dan Gugurnya Sang Pejuang

Puncak pertempuran terjadi di Desa Karang Kedawung, Mumbulsari, Jember, pada 8 Februari 1949. Pada saat itu, pasukan Letkol Sroedji dikepung dan disergap oleh pasukan Hindia Belanda selama beberapa hari. Dalam situasi terjepit tersebut, Sroedji terkena tembakan di dada kiri namun tetap melanjutkan perlawanan.

Bahkan di tengah luka parah, ia sempat menembakkan senjatanya hingga peluru terakhir dan menghajar tentara penjajah dengan popor pistol. Akibat luka tembak yang sangat serius, Letkol Sroedji akhirnya gugur di medan pertempuran pada usia 34 tahun. Kematian beliau menjadi simbol keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme.

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Sambutan Keluarga dan Pesan Persatuan Bangsa

Pudji Redjeki Irawati Sroedji menyampaikan harapan mendalam agar pengakuan negara terhadap sang ayah menjadi pengingat kuat bagi generasi muda. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui pengorbanan besar yang melibatkan darah, air mata, dan usaha keras para pahlawan.

Ia berpesan agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa dijaga karena nilai-nilai perjuangan harus tetap relevan di era modern. Keluarga besar Muhammad Sroedji berharap NKRI terus terjaga utuh sebagai warisan utama yang harus dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia demi masa depan yang lebih baik dan stabil.