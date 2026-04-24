Presiden Prabowo Aktif Bertemu Pengusaha, Investasi Kuartal I 2026 Tumbuh 7,2 Persen

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara aktif berdiskusi dengan pengusaha selama kunjungan kenegaraan, meningkatkan keyakinan investor. Realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 498,8 triliun, meningkat 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara aktif meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan para pengusaha selama kunjungan kenegaraannya.

Interaksi langsung ini, menurut Rosan, memberikan keyakinan lebih besar kepada para investor potensial. Pernyataan ini disampaikan Rosan saat berbagi pengalamannya mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina beberapa waktu lalu. Dalam setiap kunjungan, Presiden Prabowo secara langsung bertemu dengan sekitar 10 hingga 12 pengusaha dari negara yang bersangkutan. Pertemuan-pertemuan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berlangsung intensif, rata-rata memakan waktu minimal tujuh hingga delapan jam.

Rosan Roeslani, bersama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, secara rutin mendampingi Presiden dalam agenda penting ini. Jepang dan Korea Selatan, sebagai negara dengan investasi asing langsung (FDI) yang signifikan dan stabil di Indonesia, menjadi fokus utama dalam upaya menarik investasi. Pertemuan tatap muka dengan presiden dinilai sangat efektif karena investor dapat langsung mendengar penjelasan mengenai regulasi, kebijakan, dan tantangan yang mungkin timbul dalam berinvestasi di Indonesia. Respon positif dari para investor menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat dihargai.

Kunjungan ke Cina, sebagai salah satu investor terbesar Indonesia, juga membuahkan hasil positif. Para investor Cina menyampaikan minat investasi yang berkelanjutan di Indonesia. Rosan Roeslani menjelaskan bahwa ia sempat mengunjungi lembaga penanaman modal di Cina dan mendapatkan dukungan penuh. Ia menekankan pentingnya proaktif dalam menjalin komunikasi dengan para investor.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp 498,8 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dibandingkan dengan capaian pada kuartal I tahun 2025, yaitu Rp 465,2 triliun. Realisasi investasi ini telah memenuhi sekitar 24,4 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp 2.041,3 triliun. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi ini juga menciptakan lapangan kerja bagi 706.569 orang.

Sumber penanaman modal terbesar pada kuartal pertama berasal dari investor asing, dengan nilai mencapai Rp 250 triliun, yang berkontribusi sebesar 50,1 persen terhadap total investasi. Penanaman modal asing (PMA) pada kuartal pertama mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen secara tahunan, menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Rosan Roeslani menjelaskan bahwa peningkatan PMA ini didorong oleh keyakinan investor asing terhadap stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga oleh pemerintah. Kebijakan investasi yang kondusif juga menjadi faktor pendorong.

Singapura menjadi negara asal investor dengan nilai investasi terbesar di Indonesia, mencapai US$ 4,6 miliar pada kuartal pertama. Hong Kong berada di posisi kedua dengan investasi sebesar US$ 2,7 miliar, diikuti oleh Cina dengan US$ 2,2 miliar. Malaysia dan Jepang masing-masing menyumbang investasi sebesar US$ 1,3 miliar dan US$ 1 miliar. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 248,8 triliun, berkontribusi sebesar 49,9 persen terhadap total realisasi investasi pada kuartal pertama.

PMDN mengalami peningkatan sebesar 6 persen secara tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah di luar Jawa, mencapai Rp 251,3 triliun, meningkat 6,5 persen secara tahunan. PMDN di Jawa juga mengalami peningkatan, sebesar 7,9 persen secara tahunan, mencapai Rp 247,5 triliun. Secara keseluruhan, data investasi menunjukkan tren positif dan mengindikasikan bahwa Indonesia semakin menarik bagi investor domestik maupun asing





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Investasi Prabowo Subianto FDI PMA PMDN Ekonomi Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deretan Negara Ini Rutin Investasi di Indonesia hingga Kuartal I 2026Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, sejumlah negara teratas yang menjadi asal investasi di Indonesia pada kuartal I 2026

Read more »

Penampakan Mobil McLaren Hingga Porsche yang Dilelang Kejagung RIBPA Kejagung RI resmi meluncurkan BPA FAIR 2026 yang akan berlangsung pada 18-24 Mei 2026.

Read more »

Profil Timnas Ekuador di Piala Dunia 2026: Dari Krisis ke Harapan Besar di Piala Dunia 2026Profil Timnas Ekuador di Piala Dunia 2026

Read more »

Atlet Muda Indonesia Raih Prestasi di Kejuaraan Dunia Taekwondo JuniorKejuaraan Dunia Taekwondo Junior Tashkent 2026 dilangsungkan pada 12-17 April 2026 di Tashkent, Uzbekistan.

Read more »

Investasi Kuartal I-2026 Masuk Rp 498,8 T, Serap 706.569 Tenaga KerjaRealisasi investasi sepanjang kuartal I-2026 yang senilai Rp 498,8 triliun mampu menyerap 706.569 tenaga kerja.

Read more »

Realisasi Investasi Kuartal I-2026 Tembus Rp 498 TriliunSumber investasi terbesar pada kuartal pertama berasal dari investor asing dengan nilai Rp 250 triliun.

Read more »