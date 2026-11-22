Presiden PKS Almuzzammil Yusuf AMY menuntut penyidikan transparan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan pejabat Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf yang dikenal dengan inisial AMY menekankan pentingnya integritas dalam menangani kasus penyadapan yang sedang mencuat di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa proses pengusutan perkara ini harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan profesionalisme tinggi oleh aparat penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan beliau sebagai bentuk tanggung jawab moral negara terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus ini dinilai AMY sangat mencoreng reputasi para penegak hukum dan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa. Tindakan penyadapan tersebut juga bertentangan dengan prinsip nilai religius yang sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Implikasi Moral Terhadap Negara

Kasus penyadapan ini tidak boleh diabaikan atau dianggap sebagai perkara biasa karena dampaknya yang sangat luas terhadap integritas bangsa. AMY menyatakan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Jika kasus ini tidak segera diungkap secara tuntas, hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Beliau menyampaikan keprihatinan mendalam tentang potensi ketidakpastian hukum jika penyadapan tersebut berlangsung selama lima tahun tanpa diketahui oleh publik.

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Ketidakjelasan dalam penyidikan kasus ini dikhawatirkan akan menciptakan precedens buruk bagi sistem hukum nasional. AMY menegaskan bahwa transparansi dalam pengungkapan pihak-pihak yang terkait adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut untuk membuka kasus ini secara terbuka agar tidak ada keraguan mengenai proses hukum yang berjalan. Hanya dengan cara ini, bangsa Indonesia dapat mempertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi negara kesatuan.

Identitas Tersangka dan Proses Penetapan

Kapolri pada tanggal 3 November 2026 resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal LSP. Selain itu, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

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Tersangka ketiga adalah Inspektur Jenderal Polisi EHS yang menjabat sebagai widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Dua hari kemudian, pada tanggal 5 November 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka keempat. Penetapan ini meningkatkan jumlah tersangka dalam perkara penyadapan ilegal menjadi empat orang yang melibatkan mantan pejabat senior kepolisian.

Permintaan Pengusutan Pihak Pemakai

AMY menuntut agar penyidikan tidak hanya berhenti pada eksekutor, tetapi juga menelusuri pihak yang menjadi pengguna atau pemesan jasa penyadapan tersebut. Beliau meminta aparat untuk bekerja secara profesional dalam melacak sumber pesanan jasa penyadapan ilegal yang terjadi. Pengungkapan identitas pemesan dianggap krusial untuk memastikan keadilan yang utuh bagi seluruh pihak yang terlibat. Proses hukum harus mencakup semua elemen mulai dari pelaksana teknis hingga inisiator di balik tindakan penyadapan.

Konferensi pers Rakernas PKS 2026 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 November 2026 menjadi momen penting bagi AMY untuk menyampaikan sikap resmi partai. Beliau menegaskan bahwa kasus ini merupakan ujian bagi integritas penegak hukum di Indonesia. Transparansi dalam pengungkapan kasus ini menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. AMY berharap hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Keputusan Kapolri dan divisi teknisnya dalam menetapkan tersangka merupakan langkah awal dalam proses peradilan nanti. Namun, penegasan dari tokoh politik seperti AMY menunjukkan adanya tekanan publik agar proses hukum berjalan adil. Kasus ini menjadi sorotan media dan masyarakat karena melibatkan mantan pimpinan tertinggi kepolisian. Diharapkan proses penyidikan dapat berjalan cepat dan transparan sesuai dengan permintaan berbagai pihak.