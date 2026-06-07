Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dilantik Sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Presiden KSPSI Andi Gani mengonfirmasi dukungan penuh gerakan buruh terhadap bergabungnya Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. "Bung Iqbal besok mudah-mudahan insya Allah akan menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan, kita dukung penuh sebagai gerakan buruh," kata Andi usai pembukaan Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan akan menambah jumlah tokoh buruh yang menduduki jabatan strategis negara.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dijadwalkan dilantik sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin, 8 Juni 2026 mendatang. Presiden KSPSI Andi Gani mengonfirmasi dukungan penuh gerakan buruh terhadap bergabungnya Said Iqbal ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo .

"Bung Iqbal besok mudah-mudahan insya Allah akan menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan, kita dukung penuh sebagai gerakan buruh," kata Andi usai pembukaan Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan akan menambah jumlah tokoh buruh yang menduduki jabatan strategis negara. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (kedua kiri) bersama keluarganya berjalan menuju ruang pelantikan pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat telah lebih dulu bergabung ke kabinet dan kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Andi yakin kehadiran tokoh-tokoh buruh di pemerintahan tidak akan mengurangi komitmen mereka dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

"Daya yakin betul, Bung Jumhur dan Bung Said Iqbal tidak akan luntur perjuangannya, walaupun masuk pemerintahan. Biarkan kami tetap bersama dan Bung Iqbal, saya yakin komitmennya sangat penuh," ucapnya. Menurut Andi, para tokoh buruh yang bergabung dengan pemerintah tetap akan memegang teguh nilai dan perjuangan yang selama ini mereka suarakan.

"Saya yakin tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan, tidak akan meninggalkan ideologi pembelahan terhadap buruh, dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah menjadi pejabat pemerintahan," ujarnya. Ia menilai kehadiran figur gerakan buruh di dalam pemerintahan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pekerja dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Istana terkait pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Namun, pernyataan Andi Gani menjadi konfirmasi pertama dari kalangan serikat pekerja mengenai rencana penunjukan tersebut





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Partai Buruh Said Iqbal Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan Presiden Prabowo KSPSI Andi Gani Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Jumhur Hidayat Kabinet Merah Putih Istana Negara Pejabat Baru Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan Jembatan Komunikasi Antara Pekerja Dan Pemerin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buruh Apresiasi Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo, Dianggap Langkah StrategisWakil Ketua Umum KSPI Arnod Sihite menyambut baik kabar Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Said Iqbal masuk Kabinet Merah Putih, dinilai strategis hadapi tantangan bangsa.

Read more »

Buruh sambut baik sinyal Presiden tunjuk Said Iqbal masuk kabinetWakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Arnod Sihite menyambut baik kabar terkait Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan menunjuk ...

Read more »

KSPI Dukung Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo, Berharap Perkuat Perjuangan BuruhTokoh buruh masuk Kabinet Merah Putih, KSPI sebut momentum perjuangkan hak pekerja.

Read more »

Bos Buruh Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Ini ResponsnyaSaid Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, dikabarkan akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Pengumuman resmi dari pemerintah segera menyusul.

Read more »