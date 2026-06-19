Presiden Jokowi Sahkan Proses Hukum Kasus Ijazah Palsu

Jokowi bersikap terbuka mengikuti jalur hukum terkait tuduhan ijazah palsu, alih-alih menolak proses berlangsung. Penangkapan tersangka diwarnai kritik hak asasi manusia dan dugaan pembiayaan undang-undang ITE.

Presiden Joko Widodo pada hari Senin mengutarakan keinginannya untuk mengikuti proses hukum terkait tuduhan penyebaran berita bohong mengenai ijazahnya. Ia menyatakan akan hadir di pengadilan dan membawa ijazah aslinya jika dipanggil sebagai saksi.

Pernyataan tersebut muncul setelah penangkapan dua tersangka, yaitu Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma, oleh Polda Metro Jaya pada hari Jumat lalu. Polda Metro Jaya kemudian segera menempuh proses penyerahan barang bukti dan tersangka kepada keadilan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan diproses ke pengadilan. Penangkapan kedua tersangka itu berlangsung sekitar delapan bulan setelah delapan tersangka lainnya ditetapkan dalam kasus penyebaran berita bohong.

Komisaris Besar Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menegaskan bahwa berkas tersebut lengkap dan kekurangan yang dipinta sebelumnya telah diisi. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari persidangan yang akan datang. Sementara itu, kritik muncul dari kalangan hak asasi manusia. Seorang aktivis Amnesty International Indonesia menilai penangkapan kedua tersangka dapat dianggap sebagai pengusapan ekspresi publik.

Ia menyoroti potensi diskriminasi dalam penerapan Undang-Undang ITE, yang menurutnya dapat menjadi senjata untuk menekan kritik tanpa kekerasan. Kritik ini menekankan pentingnya hak kebebasan berpendapat dan memperingatkan tentang kemungkinan efek menakutkan terhadap masyarakat. Sejumlah pihak, termasuk kuasa hukum Roy Suryo, menyatakan ketidaksukaan atas cara penangkapan yang dilakukan dan menegaskan bahwa klien tetap kooperatif. Jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, keputusan akhir akan menjadi tunjangan bagi pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan hukum untuk menanggapi tuduhan publik.

Sebelumnya, Jokowi telah menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya akan ditentukan oleh pengadilan, padahal ia bersedia menandatangani dokumen resmi sebagai bukti kebenaran ijazahnya.





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Jokowi Polda Metro Jaya Ijazah Palsu Lanjut Hukum ITE

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