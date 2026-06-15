Presiden Jerman Kunjungi Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta, Indonesia

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Ia juga mengunjungi Katedral Jakarta dan melihat langsung praktik toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Ia juga mengunjungi Katedral Jakarta dan melihat langsung praktik toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta. Sebelumnya, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor. Ribuan pengungsi Lebanon secara bertahap kembali ke desa dan kota mereka, khususnya di wilayah Selatan, menyusul pengumuman kesepakatan awal gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai setelah melalui perundingan intensif. Penandatanganan resmi kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran dijadwalkan akan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Tim Nasional (Timnas) Iran akan melakoni laga perdana di Grup G Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru. Serangan udara Rusia kembali mengguncang Ukraina, termasuk bangunan bersejarah Kyiv Pechersk Lavra yang menjadi simbol budaya dan spiritual Ukraina serta masuk daftar Warisan Dunia UNESCO





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