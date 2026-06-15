Presiden Jerman Kunjungi Indonesia, Perkuat Kerja Sama Bilateral di Berbagai Sektor

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto membahas kerja sama di bidang bisnis, energi, perubahan iklim, ketenagakerjaan, budaya, serta isu internasional seperti demokrasi dan tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Kedatangan pemimpin Jerman tersebut disambut dengan upacara kenegaraan yang khidmat, menandai eratnya hubungan bilateral kedua negara.

Kedua kepala negara kemudian melakukan pertemuan untuk membahas berbagai peluang penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis. Fokus utama pembahasan meliputi kerja sama bisnis, energi, perubahan iklim, ketenagakerjaan, dan bidang budaya. Selain itu, Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier juga bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional, termasuk komitmen terhadap demokrasi, tatanan berbasis aturan, serta pentingnya keterlibatan multilateral yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Dalam upacara penyambutan, Presiden Steinmeier didampingi oleh Ibu Negara Elke Büdenbender.

Mereka tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menggunakan pesawat kenegaraan Jerman. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyambut kedatangan mereka di bandara. Kemudian, rombongan menuju Istana Merdeka diiringi dengan prosesi kenegaraan. Saat tiba di istana, Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier bersama-sama memeriksa pasukan kehormatan, sebuah tradisi yang menunjukkan penghormatan tertinggi antara kedua negara.

Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jerman. Kedua negara memiliki sejarah kerja sama yang panjang, dan kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi serta perdagangan. Di sektor energi, Indonesia dan Jerman berkomitmen untuk bekerja sama dalam transisi energi menuju sumber yang lebih bersih. Kerja sama budaya juga menjadi sorotan, dengan rencana pertukaran seni dan pendidikan yang lebih intensif.

Dalam konteks geopolitik, kedua pemimpin menekankan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik melalui dialog dan kerja sama multilateral. Kunjungan ini menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai mitra strategis Jerman di Asia Tenggara





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Presiden Jerman Indonesia Bilateral Kerja Sama Indo-Pasifik

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