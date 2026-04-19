Presiden Iran Masoud Pezeshkian membantah niat memperluas konflik di kawasan dan mengkritik narasi Barat terkait hak asasi manusia serta demokrasi. Ia menyebut tuduhan terhadap Iran sulit diterima namun dapat dipahami dalam konteks politik global, serta menyoroti tindakan militer Israel.

Presiden Iran , Masoud Pezeshkian , dalam sebuah pernyataan tegas menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak memiliki ambisi sedikit pun untuk memperluas cakupan konflik yang saat ini terjadi di kawasan Timur Tengah. Fokus utama Iran , menurut Pezeshkian, adalah pada tindakan pertahanan diri dan upaya untuk merebut kembali serta mempertahankan hak-hak fundamental bangsa Iran sebagai sebuah entitas negara yang berdaulat. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional dan global yang menyoroti peran Iran dalam dinamika geopolitik.

Pezeshkian secara spesifik melontarkan kritik tajam terhadap narasi yang dibangun oleh negara-negara Barat mengenai isu hak asasi manusia dan konsep demokrasi. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap apa yang dianggapnya sebagai kebohongan dan kemunafikan dalam penyampaian isu-isu tersebut oleh pihak Barat. “Kebohongan yang mereka sampaikan tentang hak asasi manusia, kemanusiaan, dan demokrasi itu sulit diterima, meski bisa dipahami. Saya tidak tahu apa yang mereka bahas di televisi di luar Iran, ketika para pengkhianat mengkritik dan mengeluh bahwa kerangka negara tidak dijalankan,” ujar Pezeshkian, seperti dilansir dari Viory.

Presiden Pezeshkian menganggap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pihak luar, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip negara dan penegakan hak-hak sipil, sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk dicerna dan diterima oleh akal sehat. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa dalam konteks politik global yang kompleks dan seringkali sarat kepentingan, tuduhan-tuduhan tersebut masih dapat dimengerti dari sudut pandang strategi geopolitik yang dijalankan oleh negara-negara lain.

Lebih lanjut, Pezeshkian tidak luput menyoroti dan mengkritik keras tindakan militer yang dilakukan oleh Israel di berbagai wilayah yang bergejolak, termasuk di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Ia melihat tindakan militer Israel ini sebagai sumber utama instabilitas dan penderitaan di kawasan.

Pezeshkian menambahkan bahwa Iran senantiasa berupaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, namun tidak akan gentar untuk membela diri dan kepentingan nasionalnya dari segala bentuk agresi. Ia menekankan bahwa klaim Barat tentang isu kemanusiaan seringkali bertolak belakang dengan tindakan nyata yang mereka dukung atau abaikan di lapangan. Iran, di bawah kepemimpinan Pezeshkian, berjanji untuk terus berjuang demi kedaulatan dan hak-hak rakyatnya, seraya menyerukan dialog konstruktif untuk penyelesaian konflik regional, namun dengan syarat yang tidak mengorbankan prinsip dan martabat bangsa Iran.

Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Pezeshkian mencerminkan posisi Iran yang teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya di hadapan tekanan internasional. Ia secara implisit mengajak dunia untuk melihat situasi di Timur Tengah secara objektif, tanpa bias dan tanpa mengabaikan akar permasalahan yang sebenarnya.

Perlu kami informasikan kepada Sahabat KompasTV, bahwa mulai tanggal 1 Februari 2026, KompasTV akan melakukan perpindahan kanal siaran. Pastikan Anda selalu mendapatkan berita dan informasi terkini dari KompasTV dengan menyetel televisi Anda pada Channel 11 untuk penerimaan siaran digital melalui TV Digital atau Set Top Box. Kami hadirkan informasi yang satu langkah lebih dekat dengan Anda, dan satu langkah lebih terpercaya dalam setiap pemberitaannya





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Masoud Pezeshkian Konflik Regional Hak Asasi Manusia Kebijakan Luar Negeri

United States Latest News, United States Headlines

