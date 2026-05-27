Presiden Iran Siap Akhiri Konflik dengan Kerangka kerja Bermartabat, Dukungan Qatar dan Pakistan Diperkuat

Artikel ini mengupas pernyataan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyatakan kesiapan Iran untuk mengakhiri perang dan ketegangan regional melalui kerangka kerja bermartabat. Upaya ini mendapat dukungan konstruktif dari Qatar dan mediator dari Pakistan. Artikel juga membahas tuntutan finansial Iran sebesar 24 miliar dolar AS serta rencana perundingan AS-Iran yang diumumkan Donald Trump.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan Iran untuk bergerak menuju kerangka kerja bermartabat guna mengakhiri perang dan ketegangan regional saat ini. Pernyataan ini disampaikan kepada Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, di mana Presiden Iran mengucapkan terima kasih atas dukungan dan upaya konstruktif Pemerintah Qatar dalam upaya perdamaian.

Pezeshkian menekankan bahwa upaya serius sedang dilakukan, termasuk di tingkat ahli, untuk menyelesaikan dokumen dan teks yang akan mempersiapkan jalan yang jelas menuju stabilitas. Dalam konteks ini, Ketua Parlemen Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf yang memimpin delegasi tinggi Iran dalam negosiasi damai dengan Amerika Serikat telah melakukan kunjungan ke Qatar. Topik utama pembicaraan di Qatar meliputi pencairan aset Iran oleh Washington.

Sebagian sumber dekat tim negosiasi Iran mengungkapkan proposal penyelesaian berisi 14 poin yang mencakup tuntutan agar AS mencairkan aset Iran di luar negeri senilai 24 miliar dolar AS, dengan rencana pencairan bertahap. Republika Islam Iran juga telah menerima tawaran Pakistan sebagai mediator dalam dialog damai dengan AS, yang didasari itikad baik dan langkah konkret Pakistan dalam mewujudkan gencatan senjata. Delegasi Iran dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum memulai pembicaraan Iran-AS di Islamabad.

Sementara itu, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa diplomasi adalah solusi satu-satunya untuk menyelesaikan isu nuklir Iran, dengan Ankara siap mendukung upaya konstruktif. Di another front, mantan Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pejabat resmi AS dan Iran akan menggelar perundingan pada pekan depan pasca-gencatan senjata antara Iran dan Israel. Trump juga mengkritik kesulitan yang dihadapi PM Israel Benjamin Netanyahu dalam memengaruhi kebijakan AS.

Dalam perkembangan lain, Iran menyatakan kesiapan menjadi penengah konflik antara India dan Pakistan setelah kedua negara sempat saling menyerang. Pada internal, Presiden Pezeshkian telah memerintahkan pembukaan kembali akses internet internasional di Iran, meski mekanisme pelaksanaannya masih belum terungkap. Lebih lanjut, Pezeshkian juga mengirim surat ke rakyat AS untuk mengungkapkan manipulasi yang dilakukan Israel terhadap Amerika Serikat. Ia juga meminta maaf atas kekurangan di tengah gelombang protest yang menimpa negaranya.

Di tengah upaya diplomasi, membahas cooperation antara Iran dan Pakistan yang diinisiasi sebagai mediator, sementara meninjau peran Qatar sebagai negara penengah dan tuan rumah negosiasi. menyoroti tuntutan finansial Iran atas pencairan aset yang dibekukan AS, dan merangkum pernyataan Trump mengenai perundingan AS-Iran serta kritiknya terhadap Netanyahu. mengaitkan dengan upaya Iran untuk memposisikan diri sebagai actor kunci di Timur Tengah, termasuk kesiapan menengahi konflik regional lain.

Berbagai elemen ini menunjukkan dinamika kompleks dalam politik luar negeri Iran pasca-presiden baru, dengan jelas menggariskan prioritas nasional dan upaya mengendalikan ketegangan melalui diplomasi serta peran negara-negara kunci seperti Qatar dan Pakistan





