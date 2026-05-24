Presiden Iran Mengatakan Pasti Mencapai PERANG GRAHAYA

Presiden Iran Masoud Pezeshkian berupaya untuk melindungi kepentingan nasional Iran dalam berundingan dengan Amerika Serikat . Negara tersebut menempuh perundingan mengandalkan hubungan persaudaraan dengan negara-negara sahabat, seperti Pakistan.

Tujuan utama Iran adalah melindungi hak-hak rakyatnya yang sah dan sesuai hukum. Pezeshkian berhati-hati dalam negosiasi dengan AS karena sejarah dan pengalaman dalam berundingan tersebut. Perang tidak akan pernah menguntungkan pihak mana pun dan hanya akan membawa kerugian bagi kawasan maupun dunia. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir menyambut baik kemajuan dalam perundingan dan berharap hasil yang positif bagi Iran dan negara-negara di kawasan





Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Akan Serahkan Sapi Kurban ke Masjid IstiqlalPresiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan hewan kurban untuk perayaan Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada pekan depan. Sampai saat ini pihak Masjid terbesar di Asia Tenggara itu belum menerima informasi mengenai jenis maupun bobot sapi kurban yang akan diserahkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden, Masjid Istiqlal juga masih menunggu konfirmasi dari sejumlah tokoh dan pihak lain yang akan menyalurkan kurban pada Iduladha tahun ini.

Presiden AS Trump: Perceraian Perang dengan Iran Secepat MungkinPresiden AS Donald Trump menkonfirmasi bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran, sebagian besar telah dinegosiasikan, dan segera akan dilakukan finalisasi.

Negosiasi Iran-AS, Iran Tahan-Tahan Tak Minta Konsesi, Washington-Teheran Negosiasikan Usulan KesepakatanTrump mengumumkan kesepakatan sebagian besarnya telah dinegosiasikan, tetapi masih perlu finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran, dan sejumlah negara lain. Iran menegaskan tak minta konsesi dari AS, sementara Washington dan Teheran terus menegosiasikan usulan kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz, upaya mengatasi kekhawatiran atas program nuklir Iran, dan pencabutan sanksi.

Presiden Iran Tegaskan Semua Keputusan Negara Harus Disetujui Mojtaba KhameneiPresiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang diambil tanpa persetujuan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

