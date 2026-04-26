Presiden Iran Imbau Warga Hemat Listrik di Tengah Ketegangan dengan AS dan Israel

Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta warganya untuk menghemat listrik sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan yang disebabkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran akan serangan terhadap infrastruktur energi Iran.

Presiden Iran , Masoud Pezeshkian, baru-baru ini menyampaikan imbauan penting kepada seluruh warga negara untuk secara aktif menghemat penggunaan listrik. Seruan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan merupakan langkah antisipasi dan kewaspadaan terhadap potensi upaya destabilisasi yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel .

Presiden menekankan bahwa meskipun saat ini pasokan energi nasional masih mencukupi, kedua negara tersebut memiliki agenda tersembunyi untuk menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Iran dengan menargetkan infrastruktur vital dan memicu gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya yang disiarkan melalui televisi pemerintah pada Minggu, 26 April 2026, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP, Presiden Pezeshkian menyatakan, Kami telah meminta rakyat kami, yang kini telah siap siaga dan berada di garis depan, sebuah permohonan sederhana.

Permohonan tersebut adalah untuk secara sadar mengurangi konsumsi listrik dan energi. Beliau menambahkan bahwa saat ini belum diperlukan pengorbanan besar dari masyarakat, namun pengendalian konsumsi energi menjadi kunci utama. Sebagai contoh konkret, Presiden menyarankan agar rumah tangga mengurangi jumlah lampu yang dinyalakan secara bersamaan, dari sepuluh menjadi hanya dua lampu saja. Langkah sederhana ini, jika diterapkan secara luas, dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi beban pada jaringan listrik nasional.

Situasi ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama menyusul serangkaian kampanye pengeboman yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel di wilayah Iran. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai pemadaman listrik yang meluas di Teheran atau kota-kota besar lainnya di Iran. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur listrik Iran, meskipun menghadapi berbagai tantangan, masih mampu berfungsi dengan baik. Namun, Presiden Pezeshkian tidak tinggal diam.

Beliau secara terbuka menuduh musuh-musuh Iran berupaya untuk menyerang infrastruktur energi dan memberlakukan blokade ekonomi dengan tujuan utama untuk meningkatkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Tuduhan ini menggarisbawahi persepsi pemerintah Iran bahwa Amerika Serikat dan Israel secara aktif berusaha untuk mengganggu stabilitas internal negara tersebut. Sejarah juga menjadi pengingat. Sebelum meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran seringkali mengalami pemadaman listrik yang signifikan, terutama selama periode puncak permintaan energi di musim dingin dan musim panas.

Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk infrastruktur yang menua, kurangnya investasi dalam pemeliharaan dan modernisasi, serta dampak dari sanksi internasional yang membatasi akses Iran terhadap teknologi dan investasi asing yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan listrik. Ancaman dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berulang kali mengancam akan menghancurkan infrastruktur listrik Iran, juga menambah kekhawatiran akan potensi serangan yang dapat melumpuhkan pasokan energi negara tersebut.

Meskipun ancaman tersebut belum terwujud, potensi dampaknya tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah Iran. Secara fundamental, Iran memiliki potensi energi yang cukup besar. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), Iran menghasilkan hampir empat perlima dari kebutuhan listriknya melalui pembakaran gas alam. Untungnya, Iran memiliki cadangan gas alam yang melimpah, yang memungkinkan negara tersebut untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energinya sendiri.

Namun, sebagian kecil listrik juga dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak berat berkualitas rendah, yang dikenal sebagai mazout, terutama pada pembangkit listrik yang lebih tua. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, jaringan listrik Iran menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan. Infrastruktur yang sudah tua dan kurang terawat, ditambah dengan kurangnya investasi dalam modernisasi dan ekspansi, telah menyebabkan jaringan listrik tidak mampu memenuhi permintaan energi yang terus meningkat.

Sanksi internasional yang telah diberlakukan terhadap Iran selama bertahun-tahun juga telah memperburuk situasi ini dengan membatasi akses Iran terhadap teknologi dan investasi asing yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan listrik. Akibatnya, Iran rentan terhadap pemadaman listrik, terutama selama periode puncak permintaan energi. Pemerintah Iran menyadari tantangan ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk berinvestasi dalam proyek-proyek energi baru dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi jaringan listrik yang ada.

Namun, mengatasi tantangan ini akan membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan, serta lingkungan politik dan ekonomi yang stabil





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

