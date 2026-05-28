Presiden Indonesia Menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2026 mengenai Penyelenggaraan Bandar Antariksa. Peraturan ini merupakan amanat Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013. Peraturan tersebut melengkapi dua Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Peraturan Presiden (Perpres) dalam mencapai kemandirian penyelenggaraan keantariksaan Indonesia.

Peraturan tersebut melengkapi dua Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Peraturan Presiden (Perpres) dalam mencapai kemandirian penyelenggaraan keantariksaan Indonesia. PP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penginderaan Jauh, PP Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Antariksa, dan Perpres Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Antariksa 2016-2040. PP Bandar Antariksa menjadi peraturan komprehensif untuk bangkitnya kejayaan Indonesia pada bidang Antariksa.

Kejayaan Indonesia sebagai negara ke-7 di dunia yang memiliki badan Antariksa nasional pada 1963 dan negara ke-3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada, yang memiliki satelit komunikasi domestik bernama Palapa tahun 1976. Bandar Antariksa Indonesia yang akan dibangun di Biak, Papua, mengukuhkan Indonesia sebagai negara Asia-Pasifik pertama yang memiliki Bandar Antariksa Equator.

Peluncuran satelit melalui Bandar Antariksa nasional menjadi simbol dan syarat sebagai negara maju keantariksaan (Indonesia selama ini baru memiliki situs peluncuran yang berskala kecil sehingga bergantung pada negara lain dalam melakukan peluncuran satelitnya. Babak baru keantariksaan Indonesia akan berlari melalui penyelenggaraan Bandar Antariksa Equator Biak. Memiliki bandar Antariksa akan membawa level penelitian dan pengembangan roket Indonesia semakin tinggi sesuai dengan mandat rencana induk keantariksaan.

Bandar Antariksa Biak akan menjadi pusat pengembangan roket peluncur satelit Indonesia yang tepat sehingga uji coba peluncuran bisa dilakukan dengan aman. Titel bergengsi kemampuan peluncuran roket Indonesia yang dulu ke-2 di Asia yang berhasil meluncurkan roket sonda akan direbut kembali sebagai negara ke-7 di Asia yang berhasil meluncurkan roket ke Antariksa. Indonesia bersiap menyusul Jepang, China, India, Iran, Korea Utara, dan Korea Selatan.

Negara maju keantariksaan memiliki privilese dalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara yang rentan terhadap bencana dan konflik. Namun, sering kali kerentanan konflik menjadi faktor pendorong yang besar bagi suatu negara mengembangkan keantariksaan. Konflik memiliki tingkat ancaman terukur dan serangan ofensif dapat ditangkal melalui kecanggihan teknologi yang dimiliki terutama teknologi roket sebagai efek daya gentar. Kapabilitas roket, teknologi utama dalam Antariksa ini memberikan daya tawar besar dalam politik internasional.

Indonesia dengan karakteristik unik sebagai negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau, sebagian besar wilayahnya perairan, serta dilingkupi, dan terletak di antara dua samudra dan dua benua. Kondisi yang menyebabkan Indonesia menjadi negara subur sekaligus negara yang rawan bencana alam, terutama hidrometeorologis, vulkanis, dan tektonis. Indonesia juga rawan konflik domestik dengan kultur masyarakat yang berbeda-beda di setiap pulau. Saluran informasi dan komunikasi yang menghubungkan antarpulau menjadi suatu keharusan demi menjamin kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Ekstremnya morfologi alam Indonesia membuat pembangunan jaringan kabel informasi dan komunikasi tidaklah mudah. Telekomunikasi berbasis satelit menjadi keniscayaan mengatasi hal-hal tersebut. Hal tersebut melalui pemanfaatan satelit yang berbagai jenis di antaranya satelit penginderaan jauh, satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit astronomi, satelit militer.

Satelit penginderaan jauh dapat memantau cuaca dan iklim, pemetaan lahan misalnya perluasan kota dan kawasan hutan, lingkungan untuk mendeteksi penebangan liar dan tingkat polusi, manajemen bencana seperti memetakan dampak banjir dan membantu jalur evakuasi, eksplorasi sumber daya alam menemukan potensi minyak Bumi serta mineral dan memantau zona tangkapan ikan. Satelit-satelit tersebut perlu ditempatkan di orbit Bumi yang menggunakan roket sebagai wahana mengakses Antariksa. Kemampuan Indonesia pada saat ini masih pada roket sonda karena keterbatasan teknis pengembangan.

Bandar Antariksa Biak akan memberikan kesempatan teknis yang besar bagi pengembangan roket peluncur satelit Indonesia. Bandar Antariksa Biak siap bersaing dalam kancah geopolitik maupun geoekonomi. Apabila memperhitungkan ekonomi, Bandar Antariksa Biak akan menjadi yang paling efisien di dunia secara geografis. Bandar Antariksa Biak yang terletak nyaris tepat di Equator, yaitu 1' LS serta menghadap Samudra Pasifik





