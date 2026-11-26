Presiden ILMA dr. Leonard Uisetiawan menekankan pentingnya pendekatan medis berbasis gaya hidup untuk mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi secara efektif.

Presiden Indonesian Lifestyle Medicine Association (ILMA) dr. Leonard Uisetiawan, MD., MPH, Dip IBLM, menjadi pembicara kunci dalam ILMA Conference 2026 yang berlangsung di Tangerang Selatan pada hari Minggu, 22 November 2026. Konferensi tahunan ini dihadiri oleh ribuan peserta yang terdiri dari para dokter, tenaga kesehatan profesional, akademisi, serta perwakilan dari berbagai komunitas dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan masyarakat Indonesia.

Mekanisme Pencegahan Penyakit Melalui Pola Hidup

ILMA menyampaikan dengan tegas bahwa perubahan gaya hidup yang komprehensif sangat krusial dalam upaya preventif untuk mencegah berbagai masalah kesehatan kronis yang semakin mewabah di kalangan masyarakat. Pendekatan ini mencakup penerapan pola makan yang sehat dan bergizi seimbang, aktivitas fisik rutin yang teratur, tidur berkualitas tinggi, serta pengelolaan stres yang efektif untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. "Masalah kesehatan kronis tidak cukup ditangani hanya ketika seseorang sudah sakit," kata dr. Leonard Uisetiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Kamis.

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Dr. Leonard menegaskan bahwa kita perlu membangun pendekatan yang lebih preventif, berbasis bukti ilmiah, dan melibatkan perubahan gaya hidup secara konsisten sebagai fondasi utama kesehatan masyarakat. Pendekatan medis berbasis gaya hidup mencakup enam pilar utama yang saling interconnected, yaitu pola makan sehat, aktivitas fisik, tidur berkualitas, pengelolaan stres, hubungan sosial yang sehat, serta menghindari penggunaan zat berisiko termasuk rokok dan alkohol. Enam pilar ini menjadi dasar intervensi medis modern untuk mengoptimalkan fungsi fisiologis tubuh manusia secara alami tanpa ketergantungan berlebihan pada obat-obatan kimia.

Posisi Stakeholder dan Perspektif Medis

Asosiasi ILMA menekankan bahwa pendekatan berbasis gaya hidup bukan merupakan pengganti pengobatan medis konvensional, melainkan pelengkap pengobatan yang sangat signifikan untuk hasil terapi yang lebih optimal. Dr. Leonard menyampaikan bahwa penerapan pendekatan medis berbasis gaya hidup dapat membantu mencegah masalah kesehatan kronis dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien secara drastis dalam jangka panjang. Para peserta konferensi membahas secara mendalam bagaimana integrasi antara teknologi medis modern dengan perubahan perilaku individu dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kualitas hidup masyarakat.

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Menurut ILMA, pendekatan medis berbasis gaya hidup dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan kronis seperti diabetes, hipertensi, obesitas, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya yang membutuhkan penanganan serius. Asosiasi ini berharap semakin banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang mampu menerapkan pendekatan medis berbasis gaya hidup secara tepat dan profesional sesuai standar internasional. Anggota masyarakat juga dituntut untuk lebih memahami pentingnya perubahan gaya hidup dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan agar beban sistem kesehatan nasional dapat berkurang secara drastis.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Konferensi ILMA 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 23 November di Tangerang Selatan menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara praktisi medis, peneliti, dan pembuat kebijakan kesehatan di seluruh Nusantara. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa edukasi publik mengenai pentingnya enam pilar gaya hidup sehat harus dimulai sejak dini melalui program sekolah dan komunitas lokal. Langkah konkret yang direncanakan meliputi pengembangan modul pelatihan khusus bagi dokter umum dan spesialis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip lifestyle medicine dalam praktik klinis sehari-hari.

Dampak jangka panjang dari adopsi pendekatan ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular yang menjadi pembunuh terbesar di Indonesia saat ini. Dinas Kesehatan daerah dan institusi pendidikan tinggi kesehatan akan berkolaborasi untuk memperluas jangkauan informasi akurat mengenai gaya hidup sehat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi multipihak ini diyakini dapat menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan produktif bagi generasi mendatang di Indonesia.