Presiden Ganti Kepala BGN, Prabowo Sajikan MBG Bersama Siswa SMPN 111 Jakarta

Presiden Prabowo mencabut Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, mengangkat Nanik Suryati Dayang, dan menyantap Makan Bergizi Gratis bersama siswa SMPN 111. Keputusan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR serta menandai langkah pemerintah memperkuat kebijakan gizi nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan pers di ruang sidang kabinet Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mencabut Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Penggantian tersebut diumumkan sekaligus dengan penunjukan Nanik Suryati Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Keputusan ini disampaikan dalam suasana yang serius, menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menggerakkan kebijakan gizi nasional secara lebih efektif dan responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat.

Presiden Prabowo menekankan bahwa BGN harus menjadi motor penggerak program nutrisi yang terintegrasi, mendukung upaya penurunan angka stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya yang masih menjadi beban bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam sambutannya, beliau menambahkan bahwa perubahan kepemimpinan di BGN diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar‑lembaga, mempercepat pelaksanaan program makanan bergizi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk sektor gizi.

Setelah mengumumkan pergantian pimpinan BGN, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda resmi dengan menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para siswa dan siswi SMP Negeri 111 Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, dan menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap peningkatan gizi di tingkat sekolah. Dalam momen tersebut, Presiden menekankan pentingnya pendidikan gizi sejak dini, serta peran serta aktif orang tua, guru, dan komunitas dalam menciptakan pola makan yang seimbang bagi generasi muda.

Ia juga menyoroti keberhasilan program MBG yang telah menjangkau lebih dari satu juta siswa di seluruh Indonesia, sekaligus menekankan perlunya perbaikan kualitas dan keberlanjutan program tersebut. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Deputi Perdana Menteri Qatar, Sheikh Saoud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, yang membahas kerja sama pertahanan dan keamanan serta upaya bersama dalam penanggulangan ancaman siber.

Berita lain yang menarik pada hari itu datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah mengganti Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memperbaiki sistem gizi nasional dan menegaskan pentingnya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik. Sufmi menambahkan bahwa dukungan lintas sektor, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari masalah gizi buruk.

Ia menutup pidatonya dengan mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam memperkuat program-program gizi, memantau pelaksanaan kebijakan secara ketat, serta memastikan bahwa target penurunan prevalensi stunting dan anemia dapat tercapai tepat waktu. Dengan serangkaian langkah yang diambil pada 2 Juni 2026 ini, pemerintah berharap dapat memperkuat fondasi kesehatan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan manusia yang berkelanjutan





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