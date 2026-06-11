Presiden FIFA, Gianni Infantino: FIFA Berusaha Maksimal, Tapi Tidak Semua Kendala bisa diatasi

Presiden FIFA, Gianni Infantino berbicara dalam konferensi pers di stadion Mexico City jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Ia membahas berbagai kontroversi yang mengiringi turnamen, termasuk larangan masuk bagi wasit asal Somalia, kesulitan visa yang dialami sejumlah suporter, dan isu harga tiket. Ia juga membahas isu Iran yang harus memindahkan pusat latihan mereka ke Tijuana, Meksiko, dan memastikan partisipasinya di Piala Dunia 2026.

Presiden FIFA, Gianni Infantino berbicara dalam konferensi pers di stadion Mexico City jelang pembukaan Piala Dunia 2026 , 10 Juni 2026. Selain persoalan visa , harga tiket Piala Dunia 2026 juga menjadi bahan perdebatan.

Isu lain yang tak kalah sensitif adalah partisipasi Iran di tengah situasi geopolitik yang memanas. FIFA berhasil memastikan Iran tetap bisa tampil di Piala Dunia 2026 meskipun situasi politik internasional sedang tidak menentu. Presiden FIFA berharap kehadiran Iran di Piala Dunia dapat menjadi simbol persatuan melalui olahraga. Selain persoalan visa, harga tiket Piala Dunia 2026 juga menjadi bahan perdebatan.

Isu lain yang tak kalah sensitif adalah partisipasi Iran di tengah situasi geopolitik yang memanas. FIFA berhasil memastikan Iran tetap bisa tampil di Piala Dunia 2026 meskipun situasi politik internasional sedang tidak menentu. Presiden FIFA berharap kehadiran Iran di Piala Dunia dapat menjadi simbol persatuan melalui olahraga. Ia juga berharap para penonton yang memenuhi stadion dapat menikmati pertandingan tanpa membawa ketegangan politik yang terjadi di luar lapangan.

Ketika Iran bermain, stadion akan penuh. Saya berharap suasananya positif dan semua orang bisa melupakan sejenak berbagai persoalan yang mereka hadapi untuk fokus menikmati sepak bola





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