Presiden Erdogan Belum Diundang ke KTT Uni Eropa di Siprus

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan belum menerima undangan untuk menghadiri KTT Uni Eropa di Siprus. Keputusan ini diduga terkait dengan hubungan erat Turki dengan Iran. Sementara itu, Erdogan membahas gencatan senjata di Iran dengan PM Pakistan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan belum menerima undangan resmi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Uni Eropa yang akan diselenggarakan di Siprus . Informasi ini disampaikan oleh portal berita Euractiv, yang mengutip beberapa sumber pejabat tinggi di Uni Eropa .

Ketidakhadiran undangan tersebut, menurut laporan tersebut, merupakan indikasi perubahan sikap yang cukup signifikan dari Brussel terhadap Turki. Perubahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh hubungan diplomatik dan kerjasama yang semakin erat antara Ankara dan Teheran, ibu kota Iran. Hubungan Turki-Iran yang semakin kuat ini tampaknya menjadi faktor utama yang memicu keengganan Uni Eropa untuk mengundang Presiden Erdogan ke forum penting tersebut. Wakil Menteri Urusan Eropa Siprus, Marilena Raouna, memberikan pernyataan yang cukup ambigu terkait alasan di balik keputusan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa ketidakhadiran undangan kepada Presiden Erdogan berkaitan dengan 'perkembangan geopolitik' yang sedang berlangsung, namun tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai maksud dari pernyataan tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi dan interpretasi yang beragam mengenai motif sebenarnya di balik keputusan Uni Eropa. Selain Presiden Erdogan, beberapa pemimpin dari negara-negara Timur Tengah juga akan menghadiri KTT di Siprus, termasuk para pemimpin dari Lebanon, Yordania, Mesir, dan Suriah. Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) juga dijadwalkan untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran para pemimpin dari negara-negara ini menunjukkan fokus KTT pada isu-isu regional dan upaya untuk mencapai stabilitas di kawasan tersebut. KTT ini diharapkan dapat menjadi platform untuk membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Di sisi lain, Presiden Erdogan baru-baru ini melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif, mengenai upaya gencatan senjata di Iran.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Erdogan menyatakan kesiapan Turki untuk mendukung proses perdamaian dan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Iran. Kantor kepresidenan Turki merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa kedua pemimpin membahas secara mendalam mengenai proses gencatan senjata di Iran dan perkembangan terkini terkait situasi tersebut. Presiden Erdogan menyampaikan apresiasinya kepada Perdana Menteri Sharif atas peran aktif yang dimainkannya dalam memfasilitasi proses gencatan senjata. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan periode gencatan senjata selama dua pekan secara efektif untuk mencapai solusi yang langgeng.

Presiden Erdogan juga menegaskan kembali komitmen Turki untuk terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Sebagai balasan, Perdana Menteri Sharif juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Erdogan atas kontribusi signifikan Turki dalam upaya perdamaian. Kedua pemimpin sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dalam mengatasi tantangan regional dan mempromosikan stabilitas di kawasan tersebut.

Situasi di Iran dan upaya gencatan senjata menjadi fokus utama dalam pembicaraan kedua pemimpin, mencerminkan keprihatinan bersama terhadap potensi dampak destabilisasi dari konflik di kawasan tersebut. Turki dan Pakistan memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas di Timur Tengah dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian yang konstruktif





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Recep Tayyip Erdogan Turki Uni Eropa Siprus Iran Pakistan Gencatan Senjata KTT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

