Presiden China Xi Jinping Sambut Meriah di Pyongyang, Janjikan Perluas Kerja Sama dengan Korea Utara

Kunjungan Xi Jinping ke Korea Utara mengantarkan komitmen baru untuk memperdalam kerja sama bilateral, termasuk di bidang perdagangan, pertanian, konstruksi, dan teknologi.

Kompas.tvPYONGYANG, KOMPASTV - Presiden China Xi Jinping mendapat sambutan meriah saat tiba di Pyongyang, Korea Utara , pada Senin (8/6/2026) dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menjadi perhatian dunia internasional.

Media pemerintah China, CCTV, melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama istrinya, Ri Sol Ju, menyambut langsung Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, setibanya di Bandara Internasional Pyongyang. Dalam pertemuan puncak yang berlangsung pada hari yang sama, Xi dan Kim menegaskan komitmen mereka untuk memperdalam kerja sama bilateral di berbagai bidang. Menurut laporan CCTV, Xi menyatakan kesiapan China untuk memperluas kerja sama dengan Korea Utara dalam sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan teknologi.

Xi juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama strategis antara kedua negara serta perlunya menjaga kepentingan kedaulatan dan keamanan masing-masing. Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya





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