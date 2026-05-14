Presiden AS Donald Trump membawa delegasi perusahaan AS, termasuk CEO Elon Musk, ke China dalam lawatannya ke Negeri Tirai Bambu

Presiden AS Donald Trump inclusivity mengumumkan kedatangan sejumlah bos perusahaan besar AS dalam lawatannya ke China pekan ini. Rombongan yang diketuai oleh Trump dijadwalkan mendampingi Trump dalam pertemuan bilateral dengan Xi Jinping dan meresmikan perjalanannya ke situs bersejarah Temple of Heaven. Pembicaraan yang diperkirakan krusial antara kedua pemimpin itu mencakup isu tariffs, logam tanah jarang, AI, konflik di Iran, dan Taiwan.

Presiden AS Donald Trump berjanji mengundang sejumlah bos perusahaan besar AS berlibur ke China pekan ini, serta membawa delegasi bisnis lainnya ke Negeri Tirai Bambu.

Rombongan itu dijadwalkan mendampingi Trump dalam pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Selain CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO BlackRock Larry Fink, CEO Boeing Kelly Ortberg, delegasi bisnis AS juga diperkirakan diisi perwakilan lain.

Termasuk CEO Black­rock Stephen Schwarzman, CEO Cargill Brian Sikes, CEO Citigroup Jane Fraser, CEO Coherent Jim Anderson, CEO GE Aerospace H. Lawrence Culp Jr., CEO Goldman Sachs David Solomon, CEO Illumina Jacob Thaysen, CEO Mastercard Michael Miebach, eksekutif Meta Platforms Dina Powell McCormick, CEO Micron Technology Sanjay Mehrotra, CEO Qualcomm Cristiano Amon, hingga CEO Visa Ryan McInerney. CEO Cisco Chuck Robbins dikabarkan mendapat undangan dari Gedung Putih, namun dipastikan tidak ikut dalam perjalanan tersebut karena bertepatan dengan jadwal laporan keuangan perusahaan.

Donald Trump diketahui sudah tiba di China, disambut di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing oleh Air Force One, Rabu malam waktu setempat. Dalam beberapa foto terungkap bahwa Trump didampingi oleh sekelompok eksekutif termasuk CEO Tesla Elon Musk dan bos Nvidia Jensen Huang. Pada hari berikutnya Trump dijadwalkan untuk menghadiri upacara penyambutan dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping, sebelum mengunjungi situs bersejarah Temple of Heaven dan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan.

Rombongan dan Xi Jinping diharapkan akan mengumumkan sesuatu yang besar dalam pembicaraan krusial antara kedua pemimpin tersebut diperkirakan akan mencakup isu tarif, logam tanah jarang, artificial intelligence (AI), konflik di Iran, dan Taiwan.





