Prediksi Teleskop Swift Jatuh ke Bumi November 2026 dan Wilayah Potensi di Indonesia

Teleskop luar angkasa Swift dijadwalkan jatuh ke Bumi pada 4 November 2026. Indonesia berada di zona potensi kejatuhan sampah antariksa yang tidak terkendali ini.

Teleskop luar angkasa Swift diprediksi akan memasuki atmosfer Bumi dan jatuh secara tidak terkendali pada Rabu, 4 November 2026. Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN) bersama organisasi internasional mengonfirmasi bahwa wilayah Indonesia berpotensi menerima kejatuhan kepingan sampah antariksa dari misi sains tersebut. Kejadian ini menandai akhir dari misi observasi yang telah berlangsung selama dua puluh dua tahun di orbit rendah Bumi.

Rincian Waktu dan Prediksi Jatuh Satelit

Aerospace Corporation memperkirakan Swift memasuki atmosfer pada pukul 09.11 waktu universal (UT) atau pukul 16.11 WIB pada 4 November 2026. Prediksi ini didasarkan pada data orbit terbaru pada Minggu, 1 November 2026 dengan ketidakpastian sekitar 12 jam. Rentang waktu jatuh yang memungkinkan berkisar antara pukul 04.11 WIB pada 3 November hingga pukul 04.11 WIB pada 5 November. Data terkini dari Pusat Riset Antariksa BRIN pada Selasa, 3 November 2026 menunjukkan ketinggian satelit telah turun menjadi 202 kilometer. BRIN memprediksi waktu jatuh pada pukul 08.30 UT atau pukul 15.30 WIB dengan ketidakpastian 11 jam. Interval waktu prediksi BRIN berada antara pukul 04.30 WIB pada 4 November hingga pukul 02.30 WIB pada 5 November. Keduanya menyatakan bahwa prediksi waktu pasti akan terus diperbarui seiring penurunan ketinggian. Akurasi ramalan meningkat drastis hanya ketika teleskop tinggal beberapa jam sebelum masuk atmosfer.

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Sejarah dan Fungsi Utama Observasi Cosmik

Observatorium Neil Gehrels Swift diluncurkan pada 20 November 2004 menggunakan roket Delta II ke orbit rendah Bumi pada ketinggian 600 kilometer. Satelit setinggi 5,6 meter dengan panel surya sepanjang 4 meter ini memiliki berat 1.470 kilogram dan dirancang untuk beroperasi selama dua tahun. Misi asli satelit ini mencakup penelitian semburan sinar gamma atau ledakan terdahsyat setelah Dentuman Besar. Wahana ini juga memantau fenomena energi tinggi seperti supernova dan gangguan pasang surut bintang di dekat lubang hitam supermasif. Deteksi semburan sinar gamma memicu pengiriman koordinat ke stasiun Bumi secara instan. Stasiun darat dan teleskop luar angkasa lain menggunakan data tersebut untuk mengamati kejadian lebih lanjut. Teleskop ini menggabungkan tiga instrumen utama yaitu Burst Alert Telescope, Teleskop Sinar X, dan Teleskop Ultraviolet/Optik. Director Divisi Astrofisika NASA Shawn Domagal-Goldman menilai satelit ini penting dalam memahami evolusi alam semesta. Nilai konstruksi satelit ini mencapai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,08 triliun. Investasi tersebut dibangun oleh kolaborasi universitas dan laboratorium dari Amerika Serikat, Inggris, dan Italia.

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Analisis Risiko dan Jangkauan Geografis

Masalah utama dari jatuhnya satelit ini adalah ketidakmampuan untuk mengarahkan lokasi pendaratan. Teleskop Swift jatuh secara tidak terkendali sehingga area pendaratannya tidak dapat diprediksi secara pasti. Inklinasi orbit satelit sebesar 20,6 derajat menentukan zona jatuh antara lintang 20,6 derajat utara hingga 20,6 derajat selatan. Wilayah yang berada di jalur lintang tersebut meliputi Amerika Tengah, Afrika bagian tengah, dan Asia Tenggara. Indonesia secara geografis masuk ke dalam kategori negara yang berisiko terkena kejatuhan sampah antariksa. Jika manuver pendaratan dapat dikendalikan, operator biasanya mengarahkan objek ke Point Nemo di Samudra Pasifik. Point Nemo merupakan titik terjauh dari daratan manusia dengan jarak minimal lebih dari 2.600 kilometer. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap permukiman penduduk dan infrastruktur vital.

Posisi Ahli dan Keamanan Publik

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin menekankan bahwa risiko terhadap keselamatan manusia sangat kecil. Probabilitas sampah antariksa menimpa manusia dihitung berdasarkan perbandingan luas permukaan Bumi dengan total area zona jatuh. Statistik menunjukkan bahwa peluang benda berukuran kecil mengenai individu spesifik hampir tidak ada. BRIN terus memantau pergerakan satelit untuk memberikan pembaruan informasi terbaru kepada publik. Masyarakat diminta tidak panik karena dampak fisik dari pecahan satelit yang terbakar di atmosfer sangat minimal. Informasi resmi mengenai perubahan waktu jatuh akan segera disampaikan jika prediksi waktu menjadi lebih presisi. Pelacakan data orbit secara berkelanjutan memastikan bahwa peringatan dini dapat diberikan dengan akurasi tinggi.