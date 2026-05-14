Melansir dari berbagai sumber, Kamis (14/5), simak ulasan informasinya berikut ini. Idul Adha 2026 di Arab Saudi diperkirakan jatuh pada akhir Mei 2026, meskipun tanggal resminya masih menunggu hasil rukyatul hilal atau pemantauan bulan sabit penanda awal Dzulhijjah 1447 Hijriah. Pemerintah Arab Saudi biasanya melalui Mahkamah Agung dan otoritas keagamaan akan mengumumkan secara resmi kapan awal bulan Dzulhijjah dimulai. Dari penetapan tersebut kemudian ditentukan tanggal 9 Dzulhijjah untuk wukuf di Arafah dan 10 Dzulhijjah sebagai Hari Raya Idul Adha.

Penentuan tanggal Idul Adha selalu menjadi perhatian setiap tahun, terutama bagi jemaah haji, masyarakat yang akan berkurban, hingga umat Islam yang ingin menjalankan puasa Arafah.

Selain itu, Jadwaldi Arafah dan Hari Tasyrik juga menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah Idul Adha yang tidak bisa dipisahkan dari kalender Hijriah. Di Arab Saudi, penetapan awal bulan Dzulhijjah biasanya dilakukan melalui rukyatul hilal atau pemantauan bulan sabit baru yang diumumkan otoritas resmi kerajaan. Dari hasil penetapan tersebut kemudian ditentukan kapan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, hingga tiga hari tasyrik setelahnya.

Banyak umat Islam di seluruh dunia menunggu keputusan Arab Saudi untuk mengetahui perkiraan jadwal ibadah haji dan momentum Hari Raya Kurban 2026. Selain membahas prediksi tanggal Idul Adha 2026 di Arab Saudi, masyarakat juga perlu memahami rangkaian penting dalam bulan Dzulhijjah seperti wukuf yang menjadi puncak ibadah haji serta hari tasyrik yang berlangsung setelah Hari Raya Idul Adha. Momen tersebut memiliki makna besar dalam tradisi Islam karena berkaitan dengan ibadah kurban, takbir, hingga larangan berpuasa pada hari tasyrik





