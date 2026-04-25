Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Southampton di Liga Inggris 2026

Manchester City bersiap menghadapi Southampton dalam lanjutan Liga Inggris pada tanggal 19 April 2026 di Stadion Etihad, Manchester. Pertandingan ini diprediksi akan menampilkan beberapa perubahan dalam susunan pemain inti Manchester City , terutama dengan dipercayanya James Trafford sebagai penjaga gawang utama.

Keputusan ini diambil oleh Pep Guardiola setelah penampilan Trafford yang gemilang dalam membawa Manchester City meraih gelar Piala Liga Inggris, mengalahkan Arsenal di babak final. Guardiola menegaskan bahwa Trafford adalah sosok kunci, tidak hanya di Piala Liga Inggris, tetapi juga di Piala FA. Ia menekankan pentingnya memiliki dua kiper berkualitas tinggi dalam sebuah klub besar, dan Manchester City memiliki keduanya, yaitu Trafford dan Gigio Donnarumma.

Selain itu, Guardiola juga mengumumkan beberapa nama lain yang akan mengisi starting eleven, termasuk duet bek Abdukodir Khusanov dan Marc Guehi, bek kanan Matheus Nunes, talenta muda Nico O'Reilly, serta pemain sayap lincah, Jeremy Doku. Rayan Ait Nouri akan mengisi posisi bek kiri, sementara Nico O'Reilly akan digeser ke posisi gelandang tengah berduet dengan Nico Gonzalez. Lini depan akan diisi oleh Savinho, Phil Foden, Jeremy Doku, dan Omar Marmoush. Formasi 4-2-3-1 akan menjadi pilihan taktik Guardiola dalam pertandingan ini.

Di sisi lain, Southampton juga mempersiapkan diri dengan strategi yang matang. Pelatih Tonda Eckert akan mengandalkan duet Taylor Harwood-Bellis dan Jack Stephens di lini pertahanan tengah. Flynn Downes dan Shea Charles akan berperan sebagai gelandang bertahan untuk memberikan perlindungan bagi lini belakang dan mendukung pergerakan Finn Azaz sebagai gelandang serang. Kekuatan serangan Southampton akan bertumpu pada Ross Stewart, pencetak gol ke gawang Arsenal, yang diharapkan mampu memberikan ancaman bagi pertahanan Manchester City.

Southampton akan menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan Daniel Peretz di bawah mistar gawang, James Bree dan Ryan Manning sebagai bek sayap, serta Kuryu Matsuki dan Léo Scienza di lini serang. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki ambisi untuk meraih kemenangan. Manchester City, sebagai tim tuan rumah dan unggulan, tentu saja akan berusaha untuk mendominasi permainan dan mencetak gol secepat mungkin. Namun, Southampton tidak akan menyerah begitu saja dan akan berusaha memberikan perlawanan yang berarti.

Kekuatan serangan balik Southampton, yang dipimpin oleh Ross Stewart, bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Manchester City. Pertandingan ini bukan hanya sekadar perebutan poin dalam klasemen Liga Inggris, tetapi juga merupakan ajang pembuktian bagi kedua tim. Manchester City ingin mempertahankan performa positif mereka dan semakin memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Sementara itu, Southampton ingin bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan yang bisa meningkatkan moral tim.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan menarik perhatian para pemilih tim nasional. James Trafford, misalnya, akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi kiper utama Manchester City dan tim nasional Inggris. Begitu pula dengan Ross Stewart, yang ingin menunjukkan bahwa ia adalah striker berbahaya yang mampu mencetak gol ke gawang tim-tim besar.

Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola, dengan aksi-aksi menarik dari para pemain bintang dan strategi-strategi jitu dari kedua pelatih.





