Ekuador harus mengalahkan Curacao pada matchday kedua Grup E Piala Dunia 2026 untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Kekalahan 0-1 dari Pantai Gading pada laga pembuka membuat tim asuhan Sebastian Beccacece berada dalam tekanan dan tidak boleh kehilangan poin lagi.

Ekuador wajib mengalahkan Curacao pada matchday kedua Grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Minggu (21/6/2026) pukul 07.00 WIB, untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.

Kekalahan 0-1 dari Pantai Gading pada laga pembuka membuat tim asuhan Sebastian Beccacece berada dalam tekanan dan tidak boleh kehilangan poin lagi. Kekalahan tersebut mengakhiri rekor 19 pertandingan tanpa kalah yang mereka bangun selama hampir dua tahun. Hasil itu menjadi pukulan telak bagi La Tri yang sebelumnya tampil cukup konsisten dalam berbagai laga internasional. Kini, kemenangan menjadi harga mati jika mereka ingin tetap berada dalam jalur menuju fase gugur.

Situasi grup juga memberikan peluang bagi Ekuador untuk segera memperbaiki posisi. Jerman dan Pantai Gading akan saling berhadapan pada matchday kedua sehingga tambahan tiga poin bisa menghidupkan kembali persaingan di Grup E. Sebastian Beccacece kemungkinan tetap mempertahankan mayoritas pemain inti yang tampil pada laga pertama. Stabilitas tim dianggap lebih penting dibanding melakukan perubahan besar di tengah turnamen. Enner Valencia menjadi andalan Ekuador saat menghadapi Curacao pada laga krusial Grup E Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium.

Enner Valencia adalah pemain yang paling berpengaruh dalam tim Ekuador dan merupakan pemain andalan mereka. Pemain ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan telah membantu timnya mencapai kesuksesan dalam berbagai laga internasional. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Enner Valencia diharapkan dapat membantu tim Ekuador mencapai kemenangan pada matchday kedua Grup E Piala Dunia 2026.





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