Manchester City bertemu Napoli di Liga Champions. Kevin De Bruyne kembali ke mantan klubnya dalam laga krusial melawan Enzo Maresca di Etihad Stadium.

Manchester City dijadwalkan menjamu Napoli dalam laga kelima fase liga Champions League musim 2026/2027. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Etihad pada Rabu, 25 November 2026, yang dimulai pukul 03.00 WIB. Kehadiran Kevin De Bruyne menjadi sorotan utama dalam laga penting ini.

De Bruyne Kembali ke Markas Mantan Klub

Kevin De Bruyne akan menghadapi Napoli sebagai pemain Manchester City di markas mantan klubnya. Laga ini menjadi momen spesial bagi mantan bintang Napoli tersebut. Ia kembali ke kandang yang pernah menjadi bagian dari kariernya sebelumnya. Kejadian ini menambah ketegangan emosional dalam pertemuan kedua tim.

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Enzo Maresca Hadapi Krisis Performa Terkini

Enzo Maresca menghadapi tantangan besar menghadapi Napoli setelah periode sulit. Manchester City tertahan di peringkat ketiga klasemen domestik akibat hasil imbang dalam laga ini. The Citizens gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Premier League. Tim mencatatkan tiga kekalahan dan satu hasil imbang dalam rentang waktu tersebut.

Ujian Penting bagi Kepemimpinan Enzo Maresca

Pertemuan dengan Napoli menjadi ujian vital bagi kepemimpinan Enzo Maresca di bench City. Penurunan performa terbaru membuat tekanan semakin besar pada skuad The Citizens. Hasil imbang dua gol versus dua gol diprediksi menjadi skenario yang mungkin terjadi. Angka tersebut mencerminkan keseimbangan kekuatan kedua tim di lapangan hijau.

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Kompetisi Ketat Liga Champions Musim Ini

Laga ini merupakan bagian dari fase liga Champions League musim 2026/2027. Ketegangan di klasemen mendorong kedua tim untuk meraih poin penuh. Napoli datang dengan semangat untuk membalikkan keadaan di kandang kuat City. Manchester City harus bangkit dari jurang keterpurukan di kompetisi domestik.

Jadwal dan Lokasi Pertandingan Krusial

Stadion Etihad akan penuh sesak oleh suporter City dan Napoli pada tanggal 25 November 2026. Pertandingan dimulai dini hari WIB, memberikan tantangan waktu bagi penggemar lokal. Kemenangan atau hasil imbang akan sangat memengaruhi dinamika klasemen akhir. Kedua belah pihak membutuhkan hasil optimal untuk tujuan jangka panjang mereka.