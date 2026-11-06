Prediksi Roma Hadapi Sassuolo: Statistik Dominasi dan Rekaman Skor

Roma menghadapi Sassuolo dalam laga krusial Serie A. Statistik menunjukkan dominasi besar Roma di Stadion Olimpico, sementara Sassuolo mengalami krisis performa tandang yang parah.

Pertandingan sepak bola Serie A Italia yang menjadi sorotan utama akan berlangsung pada hari Sabtu ini di Stadion Olimpico, Roma. Laga tersebut mempertemukan tim tuan rumah, AS Roma, dengan tandang, Sassuolo. Keputusan ini menjadi bagian dari rangkaian empat pertandingan yang dijadwalkan dalam pekan Calcio tersebut. Kedua tim memasuki laga dengan momentum dan catatan statistik yang sangat berbeda, menciptakan dinamika unik sebelum peluit pertanda awal dikumandangkan.

Statistik Dominasi Roma di Stadion Olimpico

AS Roma mencatatkan performa yang sangat solid dalam pertemuan historis mereka melawan Sassuolo di kompetisi Serie A. Klub ibu kota Italia ini tidak pernah terkalahkan dalam 22 dari total 24 pertandingan yang mereka jalani melawan Sassuolo. Catatan kemenangan AS Roma mencakup 13 kali kemenangan mutlak dan 9 hasil imbang, dengan hanya dua kali mengalami kekalahan.

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Kini, AS Roma telah memenangi empat pertandingan terakhirnya melawan Sassuolo di kompetisi domestik. Pencapaian ini telah menjadi rekor baru bagi klub tersebut dari segi jumlah kemenangan beruntun atas Sassuolo di Serie A. Sebaliknya, Sassuolo hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 12 pertandingan yang mereka jalani sebagai tim tamu melawan Roma di kompetisi yang sama. Perbandingan statistik untuk Sassuolo sebagai tim tamu adalah 5 hasil imbang dan 6 kekalahan. Kemenangan tunggal Sassuolo tersebut terjadi dengan skor tipis 4-3 pada tanggal 12 Maret 2023.

Dalam pertandingan bersejarah pada 12 Maret 2023 tersebut, penyerang Armand Laurienté memberikan kontribusi signifikan dengan mencetak dua gol dan menciptakan satu assist. Angka-angka ini menyoroti keteguhan mental dan taktik AS Roma yang telah terbukti berhasil dalam menghadapi Sassuolo selama bertahun-tahun di kandang sendiri.

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Prestasi Global dan Ketahanan Tanpa Kalah

AS Roma saat ini menempati posisi istimewa dalam panorama sepak bola Eropa. Klub ini menjadi salah satu dari hanya empat tim yang hingga saat ini belum terkalahkan di lima liga top Eropa pada musim ini. Keempat tim tersebut adalah AS Roma, Lazio, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund. Prestasi ini menjadikan AS Roma sebagai tim yang sangat tangguh dan konsisten di kancah internasional.

Dengan meraih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang pada musim 2026-2027, AS Roma berpeluang besar untuk menghindari kekalahan dalam 11 pertandingan pertamanya di Serie A Italia. Pencapaian ini akan menjadi yang ketiga kalinya dalam sejarah klub mencapai hal tersebut. Sebelumnya, AS Roma berhasil mencatatkan hal ini pada musim 2013-2014, ketika catatan tanpa kekalahannya bertahan hingga pertandingan ke-17. Pada musim 2003-2004, catatan tanpa kalah mereka bertahan hingga mencapai pertandingan ke-14.

Ketahanan tim ini sangat krusial bagi strategi jangka panjang mereka di kompetisi domestik. Kemampuan untuk mempertahankan tembok pertahanan yang solid sambil tetap produktif di lini serang menjadi kunci utama kesuksesan AS Roma di musim ini. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai salah satu tim terkuat di Italia.

Krisis Performa dan Serangan Sassuolo yang Ringan

Sementara itu, Sassuolo menghadapi tantangan berat yang signifikan baik di lini pertahanan maupun serangan. Sassuolo mencatatkan kekalahan dalam empat pertandingan terakhirnya di Serie A Italia. Tim ini belum pernah mengalami lima kekalahan beruntun atau lebih di kompetisi ini kecuali satu kali dalam sejarahnya, yaitu antara Januari dan Maret 2014. Saat itu, Sassuolo mengalami kekalahan tujuh pertandingan beruntun yang merupakan kejadian langka dalam sejarah klub.

Kinerja Sassuolo di kandang lawan juga sangat memprihatinkan. Sassuolo belum meraih satu pun kemenangan sebagai tim tamu di liga sejak tanggal 15 Februari lalu. Sejak saat itu, tim ini mencatat tiga hasil imbang dan delapan kekalahan dalam 11 pertandingan tandang. Lebih spesifik lagi, Sassuolo kalah dalam enam dari tujuh pertandingan tandang terakhirnya, dengan hanya satu hasil imbang. Ketidakmampuan mencetak gol di luar kandang menjadi faktor utama penurunan performa mereka.

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Di sisi lain, lini serang AS Roma adalah yang terkuat di Serie A Italia musim ini. Tim tersebut telah mencetak 28 gol dalam 10 pertandingan pertamanya di kompetisi ini. Pencapaian ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, menandai era baru dalam efisiensi serangan mereka. Angka-angka ini menunjukkan bahwa AS Roma memiliki daya hantam yang jauh lebih mematikan dibandingkan musuhnya.

Kontribusi Individual Donyell Malen di Kancah Eropa

Salah satu faktor pembeda utama dalam laga ini adalah performa individu dari pemain AS Roma, Donyell Malen. Serang asal Belanda tersebut memuncaki daftar pencetak gol di lima liga top Eropa sepanjang tahun 2026. Dengan koleksi 22 gol, Malen unggul satu gol dari kompetitornya, yaitu Raphinha dan Harry Kane, yang masing-masing mencatatkan 21 gol.

Kontribusi Malen tidak hanya terbatas pada jumlah gol total. Secara lebih rinci, penyerang Belanda ini adalah satu-satunya pemain di lima liga top yang mencetak minimal 10 gol di kandang dan 10 gol di luar kandang sepanjang tahun kalender ini. Distribusi golnya menunjukkan konsistensi yang luar biasa, dengan 10 gol di kandang dan 12 gol di luar kandang. Kemampuan serbaguna ini menjadikan Malen aset strategis yang sangat berharga bagi AS Roma.

Keberadaan Malen dengan performa seperti ini memberikan tekanan psikologis dan taktis yang besar bagi lini pertahanan Sassuolo. Sassuolo, yang memiliki lini pertahanan terlemah di Serie A Italia musim ini, telah kebobolan 26 gol setelah 10 pertandingan berlalu. Pencatatan jumlah gol yang masuk ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi Sassuolo di kompetisi ini. Kombinasi serangan maksimal AS Roma dan pertahanan rapuh Sassuolo menandakan kemungkinan besar AS Roma akan menang dengan skor telak dalam laga mendatang.