Paris Saint-Germain bertanding melawan AS Roma di Liga Champions. Tim Paris unggul dengan serangan mematikan 20 gol sementara Roma struggles di kancah Eropa.

Paris Saint-Germain akan menghadapi AS Roma dalam laga krusial Matchday 5 Liga Champions 2026 /2027 di Parc des Prines pada Kamis 26 November 2026 pukul 03.00 WIB. Pertemuan antara dua klub besar ini menarik perhatian luas karena performa luar biasa tim Paris yang belum terkalahkan sepanjang empat pertandingan babak grup.

Kekuatan Serangan Masif Tim Paris

Paris Saint-Germain tampil sangat dominan dengan mengumpulkan skor sempurna 12 poin dari empat laga pertama, menjadikan mereka kandidat kuat untuk melaju lebih jauh di kancah kompetisi elit Eropa. Keunggulan utama tim asuhan Luis Enrique terletak pada lini serang yang produktif, di mana mereka telah mencetak total 20 gol dalam empat pertandingan terakhir.

Also read Demo Eropa Berubah Chaos, Gas Air Mata dan Meriam Air Ditembakkan

Kapabilitas ofensif tersebut terlihat jelas dari kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava, hasil identik 4-2 ketika menghadapi Manchester City dan Barcelona, serta dominasi mutlak 6-0 atas Villarreal. Dalam laga kontra Villarreal, klub Paris bahkan mencatatkan rekor sebagai tim tercepat yang mencetak empat gol dalam satu pertandingan Liga Champions, yakni hanya dalam waktu 16 menit 2 detik.

Konsistensi Domestik dan Posisi Puncak Klasemen

Di kompetisi domestik, Paris Saint-Germain juga menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan meraih kemenangan 3-2 atas Nice di akhir pekan sebelumnya. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan ke-12 beruntun bagi tim Paris di seluruh kompetisi dan memastikan mereka mempertahankan posisi puncak klasemen Ligue 1 dengan keunggulan tiga poin atas Paris FC.

Advertisement

Kesuksesan beruntun ini menegaskan stabilitas performa tim sepanjang musim, yang menjadi modal berharga sebelum menghadapi lawan berat dari Italia. Fokus utama tim Paris kini adalah menjaga momentum serangan tajam mereka agar tetap berjalan mulus di kancah kompetisi internasional.

Strategi Gian Piero Gasperini Menghadapi Bekas Juara

AS Roma, yang diasuh oleh Gian Piero Gasperini, tampil tidak terkekang di kompetisi domestik Serie A dengan status belum pernah terkalahkan. Tim Roma baru saja meraih kemenangan besar 5-1 atas Parma di laga sebelumnya, di mana Donyell Malen menjadi pemain paling produktif dengan mencetak empat gol tunggal.

Permainan Malen menjadi kunci utama bagi Roma saat ini, karena penyerang asal Belanda tersebut telah mengoleksi total 12 gol di Serie A dan memimpin daftar pencetak gol sementara di kompetisi tersebut. Kemampuan individu Malen diharapkan dapat menjadi senjata utama untuk membendung dominasi lini serang lawan.

Kekhawatiran Performa Jauh Hari Roma

Meski kuat di kandang sendiri, performa AS Roma di Liga Champions belum sejalan dengan pencapaian gemilang mereka di Italia karena berada di peringkat ke-20 dengan sejumlah poin yang terbuang. Roma gagal mempertahankan keunggulan skor saat menghadapi Real Madrid dan Manchester United dalam laga-laga sebelumnya di kompetisi ini.

Advertisement

Rekor tandang Roma juga menjadi faktor pengkhawatiran besar, di mana mereka hanya meraih satu kemenangan dalam 11 pertandingan tandang terakhir di kompetisi elit Eropa. Lebih buruk lagi, tim Roma selalu kebobolan dalam 33 laga tandang terakhir mereka di kancah kompetisi tingkat benua.

Prosedur Menonton dan Hak Siaran Resmi

Bagi penonton yang ingin menyaksikan pertandingan ini secara langsung, live streaming konten sport di Vidio dapat diakses dengan berlangganan paket resmi. Tersedia berbagai pilihan paket dengan harga mulai dari Rp45.000 per bulan, meskipun perlu dicatat bahwa harga bisa berubah di luar kebijakan redaksi.