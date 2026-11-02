Prediksi Permata Bank: Pelebaran CAD Tekan Rupiah dan Cadangan Devisa

Tim ekonom Permata Bank memperkirakan defisit transaksi berjalan melonjak menjadi 2,49 persen pada 2026, menekan cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.

Tim Ekonom Permata Bank memperingatkan adanya tekanan signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan cadangan devisa Indonesia akibat potensi pelebaran defisit transaksi berjalan, yang diperparah oleh ketidakpastian kebijakan The Fed serta risiko perubahan klasifikasi Indonesia oleh MSCI.

Ekspansi Defisit Transaksi Berjalan

Faisal Rachman, Kepala Riset Pasar Makroekonomi dan Keuangan Permata Bank, menyatakan bahwa faktor-faktor eksternal tersebut dapat semakin memperkuat sentimen negatif terhadap mata uang domestik di tengah lingkungan ekonomi global yang terus berubah.

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Untuk tahun 2026, tim ekonom Permata Bank memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar secara drastis menjadi dua koma empat sembilan persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Angka ini jauh melonjak dibandingkan dengan estimasi defisit yang hanya sebesar nol koma nol sembilan persen terhadap PDB pada tahun 2025, menandakan adanya pergeseran struktural dalam neraca pembayaran.

Pelesetan ini tidak hanya bersifat nominal tetapi juga mencerminkan peralihan arus investasi portofolio yang berpotensi berubah menjadi arus keluar bersih dalam Neraca Pembayaran Indonesia.

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Penurunan Cadangan Devisa Signifikan

Pelesetan neraca perdagangan dan arus modal yang keluar diperkirakan memberikan beban berat pada akumulasi cadangan devisa negara selama periode proyeksi yang mencakup tahun 2026 dan 2027.

Tim ekonom Permata Bank memproyeksikan cadangan devisa akan turun tajam menjadi kisaran seratus empat puluh tiga hingga seratus empat puluh tujuh miliar dolar AS pada akhir tahun 2026.

Kondisi ini kontras dengan posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2025 yang tercatat lebih tinggi, yaitu pada level seratus lima puluh enam koma empat tujuh miliar dolar AS.

Tren penurunan cadangan devisa ini diperkirakan tidak akan langsung pulih, melainkan akan berlanjut dan tetap berada dalam tekanan pada tahun berikutnya, dengan proyeksi berada di kisaran seratus empat puluh satu hingga seratus empat puluh lima miliar dolar AS pada akhir 2027.

Tekanan Surplus Perdagangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Senin, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar tiga koma tiga enam miliar dolar AS pada bulan September 2026.

Namun, secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2026, surplus perdagangan hanya mencapai sepuluh koma enam satu miliar dolar AS, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan surplus tiga puluh tiga koma lima empat miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

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Faisal Rachman menekankan bahwa neraca perdagangan Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan yang semakin besar, yang berpotensi berkontribusi langsung terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran nasional.

Tim ekonom masih melihat adanya risiko penurunan kinerja neraca perdagangan hingga akhir 2026 dan sepanjang tahun 2027, yang didorong oleh pertumbuhan impor yang tetap kuat di dalam negeri serta kondisi pasar ekspor yang penuh tantangan.

Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar

Untuk merespons kondisi makroekonomi yang menantang tersebut, tim ekonom Permata Bank memperkirakan Bank Indonesia akan kembali menaikkan Suku Bunga Acuan atau BI-Rate sebanyak satu kali menjadi enam persen sebelum akhir tahun 2026.

Kenaikan ini diproyeksikan akan dipertahankan pada level enam persen tersebut sepanjang tahun 2027 sebagai langkah defensif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Namun, apabila ketidakpastian eksternal dan domestik meningkat secara signifikan, Faisal Rachman mencatat adanya ruang bagi kenaikan suku bunga tambahan setidaknya sebesar lima puluh basis poin pada tahun 2027.

Dari sisi nilai tukar, estimasi awal tim ekonom menempatkan rupiah pada kisaran seribu delapan ratus dua puluh hingga seribu delapan ratus empat puluh rupiah per dolar AS untuk periode saat ini.

Risiko pelemahan rupiah lebih lanjut diperkirakan masih akan berlanjut sepanjang tahun 2027, dengan probabilitas rupiah menembus level sembilan belas ribu rupiah per dolar AS semakin meningkat di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.