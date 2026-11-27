Nottingham Forest lawan Chelsea di City Ground, Sabtu 28 November 2026. Keduanya butuh poin demi memperbaiki klasemen Premier League musim 2026/2027.

Pertandingan krusial antara Nottingham Forest dan Chelsea akan berlangsung di Stadion City Ground pada Sabtu, 28 November 2026, dengan penjadwalan tayang pukul 03.00 WIB. Kedua belah pihak datang dalam kondisi yang sangat membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga Inggris musim 2026/2027. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Nottingham Forest, yang dijuluki The Tricky Trees, untuk menghentikan tren negatif yang menghantui performa tim mereka sepanjang kompetisi. Sebaliknya, Chelsea juga berupaya keras untuk kembali menapak ke jalur kemenangan setelah seri sebelumnya melawan Leeds United di Stamford Bridge pada 21 November 2026.

Status Klasemen Nottingham Forest dan Chelsea

Nottingham Forest saat ini menempati peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi sembilan poin, menjepit mereka di zona degradasi. Posisi tim ini sangat krusial karena mereka hanya unggul selisih gol dari Sunderland yang berada di posisi ke-18. Situasi ini menjadikan setiap poin sebagai kebutuhan vital bagi Nottingham Forest untuk menjaga jarak aman dari zona merah degradasi. Kebutuhan akan tiga poin tambahan menjadi sangat mendesak bagi manajemen dan para pemain untuk mencegah jatuhnya tim ke jurang kebangkrungan musim ini.

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Di sisi lain, Chelsea di bawah arahan pelatih Xabi Alonso menghuni peringkat kedelapan klasemen dengan perolehan 16 poin. The Blues masih memiliki peluang realistis untuk mendekati zona empat besar guna meraih tiket kompetisi Eropa. Namun, konsistensi menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan oleh skuad berjuluk The Blues agar ambisi tersebut terwujud. Peringkat kedelapan saat ini dianggap masih terlalu rendah bagi ambisi besar Chelsea di kompetisi papan atas.

Analisis Performa Nottingham Forest di Liga Inggris 2026/2027

Perjalanan Nottingham Forest sepanjang musim ini belum berjalan sesuai harapan manajemen maupun pendukung setia tim. Dari 11 pertandingan yang telah mereka selesaikan, The Tricky Trees baru mampu mengamankan dua kemenangan saja. Kemampuan tim untuk menunjukkan konsistensi permainan masih menjadi tantangan besar yang belum berhasil mereka atasi secara memadai. Ketidakmampuan menjaga stabilitas performa menjadi penyebab utama mengapa mereka terjerat di posisi bawah klasemen.

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Kedua kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Nottingham Forest tetap memiliki potensi untuk menyulitkan tim-tim besar lainnya. Namun, sayangnya, tim gagal mempertahankan momentum positif tersebut setelah kembali menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Bournemouth pada pertandingan berikutnya. Kegagalan mempertahankan momentum ini menunjukkan adanya kerentanan mental dan taktis yang harus segera diperbaiki oleh tim teknik sebelum menghadapi Chelsea.

Tantangan Chelsea di Bawah Komando Xabi Alonso

Tim besutan Xabi Alonso ini sedang membutuhkan kemenangan untuk menghentikan periode buruk yang mulai mengancam posisi mereka di papan klasemen. The Blues tercatat menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di kompetisi. Ketidakmampuan untuk mengamankan hasil positif secara beruntun menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas tim di tengah kompetisi yang ketat. Setiap kegagalan untuk meraih poin penuh terasa sangat menyakitkan bagi ambisi gelar yang selama ini digantungkan.

Hasil paling mengecewakan dalam rangkaian kekalahan tersebut terjadi ketika mereka dihajar Leeds United dengan skor telak 1-4 di Stamford Bridge pada akhir pekan lalu. Kehancuran tersebut menjadi pukulan心理 yang signifikan bagi kredibilitas tim di kandang sendiri. Poin dari pertandingan tersebut harus segera digantikan dengan performa maksimal agar Chelsea tidak semakin terjepit di peringkat tengah klasemen.

Dampak Nyata Terhadap Ambisi Klub dan Fans

Bagi Nottingham Forest, hasil pertandingan ini akan menentukan kelangsungan karier mereka di divisi teratas sepak bola Inggris. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk kembali kalah, mengingat tekanan dari zona merah yang terus mengikuti pergerakan mereka. Setiap bola yang diperebutkan akan memiliki bobot sejarah yang sangat besar bagi keberlangsungan klub di musim ini.

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Bagi Chelsea, kemenangan atas Nottingham Forest bukan sekadar tiga poin biasa, melainkan langkah koreksi vital untuk memulihkan kepercayaan diri. Xabi Alonso dan para pemainnya harus membuktikan bahwa kekalahan dari Leeds United adalah insiden menyedihkan yang sudah berlalu. Jika mereka bisa menang, momentum positif bisa kembali mengalir dan mimpi menuju empat besar masih akan tetap hidup.