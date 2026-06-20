Prediksi Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Pertandingan Jerman melawan Pantai Gading di Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur. Jerman, yang diunggulkan berdasarkan peringkat FIFA dan kualitas skuad, telah menang 7-1 atas Curacao pada pertandingan pembuka. Namun, Pantai Gading juga menunjukkan performa impresif setelah menaklukkan Ekuador dengan skor 1-0.

Pertandingan Jerman melawan Pantai Gading di Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur. Jerman , yang diunggulkan berdasarkan peringkat FIFA dan kualitas skuad, telah menang 7-1 atas Curacao pada pertandingan pembuka.

Namun, Pantai Gading juga menunjukkan performa impresif setelah menaklukkan Ekuador dengan skor 1-0. Tim yang dikapteni Franck Kessie tersebut mengamankan tiga poin berkat gol kemenangan yang dicetak Amad Diallo. Nicolas Pepe, pemain sayap Pantai Gading, dianggap sebagai sosok yang sulit dihentikan karena pergerakannya yang aktif di berbagai area lapangan. Pelatih Jerman menyebut pemain tersebut sebagai ujian yang jauh lebih berat dibanding Curacao.

Jerman saat ini sedang berada dalam tren positif, dengan 10 pertandingan terakhirnya yang selalu menang. Mereka menunjukkan perkembangan signifikan sejak Nagelsmann menerapkan pendekatan permainan yang lebih cepat dan agresif. Pertandingan Jerman melawan Pantai Gading dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Nasional dan TVRI Sport HD. Pada matchday kedua Grup E, Jerman harus menghadapi lawan terberatnya, Pantai Gading.

Kedua tim telah menunjukkan performa impresif pada pertandingan pembuka, dan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur. Jerman, yang diunggulkan berdasarkan peringkat FIFA dan kualitas skuad, telah menang 7-1 atas Curacao, namun Pantai Gading juga menunjukkan performa impresif setelah menaklukkan Ekuador dengan skor 1-0. Nicolas Pepe, pemain sayap Pantai Gading, dianggap sebagai sosok yang sulit dihentikan karena pergerakannya yang aktif di berbagai area lapangan.

Pelatih Jerman menyebut pemain tersebut sebagai ujian yang jauh lebih berat dibanding Curacao. Jerman saat ini sedang berada dalam tren positif, dengan 10 pertandingan terakhirnya yang selalu menang. Mereka menunjukkan perkembangan signifikan sejak Nagelsmann menerapkan pendekatan permainan yang lebih cepat dan agresif. Pertandingan Jerman melawan Pantai Gading dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Nasional dan TVRI Sport HD.

Pada matchday kedua Grup E, Jerman harus menghadapi lawan terberatnya, Pantai Gading. Kedua tim telah menunjukkan performa impresif pada pertandingan pembuka, dan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur. Jerman, yang diunggulkan berdasarkan peringkat FIFA dan kualitas skuad, telah menang 7-1 atas Curacao, namun Pantai Gading juga menunjukkan performa impresif setelah menaklukkan Ekuador dengan skor 1-0.

Nicolas Pepe, pemain sayap Pantai Gading, dianggap sebagai sosok yang sulit dihentikan karena pergerakannya yang aktif di berbagai area lapangan. Pelatih Jerman menyebut pemain tersebut sebagai ujian yang jauh lebih berat dibanding Curacao. Jerman saat ini sedang berada dalam tren positif, dengan 10 pertandingan terakhirnya yang selalu menang. Mereka menunjukkan perkembangan signifikan sejak Nagelsmann menerapkan pendekatan permainan yang lebih cepat dan agresif.

Pertandingan Jerman melawan Pantai Gading dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Nasional dan TVRI Sport HD





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