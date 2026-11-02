Prediksi Harga Emas Senin: Turun Rp20.000 ke Rp2.506.000

Ibrahim memperkirakan harga emas turun Rp20.000 menjadi Rp2.506.000 jika melemah. Emas dunia juga terkoreksi ke 3.818 dolar per troy ounce.

Seorang pengamat pasar, Ibrahim, memberikan proyeksi pergerakan harga emas untuk hari Senin tanggal 2 November 2026. Berdasarkan analisis yang ia sampaikan, terdapat potensi penurunan signifikan jika kondisi perdagangan awal pekan menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Proyeksi ini mencakup baik harga emas dalam negeri maupun harga emas dunia yang dipengaruhi oleh dinamika valas dan sentimen investor global.

Proyeksi Penurunan Harga Emas Dalam Negeri

Ibrahim menyatakan bahwa apabila terjadi pelemahan pada perdagangan Senin, harga emas diperkirakan akan turun sebesar Rp20.000. Angka penurunan ini akan membawa harga emas ke level baru yaitu Rp2.506.000 per gram. Pernyataan ini didasarkan pada potensi koreksi harga yang kemungkinan besar akan terjadi di awal minggu tersebut.

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Lebih jauh, ia menjelaskan skenario jika tekanan jual berlanjut sepanjang pekan hingga hari Sabtu. Dalam kondisi tersebut, logam mulia berpotensi bergerak turun lebih dalam ke level Rp2.390.000. Ini menunjukkan adanya rentang volatilitas yang cukup lebar bagi investor untuk memantau pergerakan harga.

Sebaliknya, jika harga emas justru menguat pada perdagangan awal pekan, ada peluang kenaikan sebesar Rp20.000 menjadi Rp2.546.000. Dengan demikian, rentang pergerakan harga emas dalam pekan ini diprediksi berada di antara Rp2.390.000 hingga Rp2.610.000. Batas atas ini mencerminkan potensi koreksi naik jika sentimen pasar mendukung.

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Koreksi Harga Emas Dunia Diperkirakan Terjadi

Selain emas logam mulia, Ibrahim juga menyoroti pergerakan harga emas dunia yang berpotensi mengalami koreksi. Jika koreksi terjadi kembali pada perdagangan Senin, harga emas dunia diperkirakan turun ke level 3.818 dolar AS per troy ounce. Angka ini menjadi patokan penting bagi investor yang memantau pasar internasional.

Dalam jangka waktu satu pekan hingga Sabtu, harga emas dunia berpotensi melemah lebih lanjut. Level terendahnya diproyeksikan mencapai 3.737 dolar AS per troy ounce. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang cukup kuat di pasar global pada periode tersebut.

Ibrahim membeberkan bahwa dalam minggu berikutnya, rentang perdagangan emas dunia diperkirakan berkisar antara 3.737 dolar AS hingga 4.003 dolar AS per troy ounce. Meskipun ada kemungkinan koreksi, batas atas ini tetap menjadi target jika terjadi penguatan tren. Kemungkinan besar emas dunia masih akan terus terkoreksi pada fase awal pekan.

Skenario Penguatan Harga Emas Global

Jika harga emas dunia mengalami penguatan pada perdagangan Senin, Ibrahim memperkirakan harganya dapat naik ke level 3.951 dolar AS per troy ounce. Kenaikan ini akan menjadi indikator awal bahwa sentimen pasar sedang berubah arah menjadi lebih bullish.

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Apabila penguatan tersebut berlanjut sepanjang pekan, harga emas dunia berpeluang menyentuh 4.003 dolar AS per troy ounce pada penutupan hari Sabtu. Angka 4.003 dolar AS per troy ounce ini menjadi target akhir jika momentum positif bertahan hingga akhir pekan. Ketepatan waktu penutupan pada Sabtu pagi juga menjadi faktor kunci dalam realisasi target harga tersebut.

Prediksi-prediksi ini memberikan gambaran jelas mengenai volatilitas yang mungkin terjadi. Investor disarankan untuk memantau perkembangan pasar secara ketat mengingat potensi fluktuasi harga yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Data-data ini menjadi referensi penting bagi mereka yang berinvestasi di sektor komoditas logam mulia.