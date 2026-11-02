Prediksi Feyenoord vs Inter Milan di De Kuip 4 November 2026

Analisis pertandingan Feyenoord melawan Inter Milan di De Kuip, 4 November 2026. Kedua tim butuh poin untuk Liga Champions di Vidio.

Pertandingan fase liga UEFA Champions antara Feyenoord dan Inter Milan dijadwalkan berlangsung di Stadion De Kuip, Rotterdam, pada Rabu malam, 4 November 2026. Kick-off atau waktu mulai pertandingan ditetapkan pukul 03.00 WIB dini hari. Acara olahraga bergengsi Eropa ini dapat disaksikan secara langsung melalui platform streaming Vidio. Kedua belah tim saat ini sama-sama memiliki modal berupa tiga poin dari tiga laga pertama di babak grup.

Perang Poin di Liga Champions De Kuip

Keputusan penting yang harus diambil kedua pelatih adalah meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Posisi di klasemen sementara sangat ketat sehingga setiap poin yang diperoleh menjadi sangat krusial bagi stabilitas tim. Kekalahan dalam laga ini dapat menghancurkan harapan tim untuk melaju lebih jauh dalam kompetisi Eropa tahun ini. Oleh karena itu, atmosfer di De Kuip akan menjadi faktor penentu yang sangat mendukung tuan rumah.

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Inter Milan memasuki laga ini dengan momentum yang kurang meyakinkan setelah mengalami kekalahan 1-3 dari AC Milan. Hasil tersebut terjadi dalam laga Derby della Madonnina yang berlangsung pada 31 Oktober 2026. Kekalahan ini memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka dalam delapan laga derby melawan rival sekota sejak lama. Kondisi psikologis pemain tentu menjadi perhatian utama bagi sang pelatih dalam persiapan menghadapi lawan Belanda ini.

Krisis Formasi Inter Milan Saat Ini

Performa Inter di Liga Champions juga masih belum menunjukkan stabilitas yang konsisten sepanjang turnamen. Tim asuhan Cristian Chivu sempat kalah 1-2 dari Real Madrid dan 3-4 dari Club Brugge. Kemenangan pertama mereka baru tercapai setelah mengalahkan Shakhtar Donetsk 1-0. Namun, kemenangan itu harus diraih dengan perjuangan berat karena bermain dengan sepuluh pemain sepanjang laga.

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Situasi tekanan di Eropa semakin membesar karena masalah kebugaran yang melanda skuad mereka. Sejumlah anggota skuad senior sempat terserang penyakit yang membuat fisik mereka tidak dalam kondisi prima. Hal ini membuat Inter perlu segera memperbaiki hasil di kompetisi Eropa untuk mengembalikan kepercayaan diri. Inter juga harus menghadapi tantangan taktis di kandang lawan yang sudah tidak terkalahkan sepanjang musim ini.

Daftar Pemain Absen yang Memengaruhi Formasi

Inter dipastikan kehilangan beberapa pemain kunci karena masalah kebugaran dan sanksi disiplin. Lautaro Martinez, Luis Henrique, dan Benjamin Pavard tidak dapat membela tim karena cedera. John Stones dan Curtis Jones juga masuk dalam daftar pemain yang absen dari laga tersebut. Kehilangan pemain-pemain ini tentu akan mengurangi kekuatan taktis dan fisik di lini tengah dan belakang.

Salah satu kekhawatiran besar bagi Inter adalah ketiadaan Lautaro Martinez di lini depan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Marcus Thuram untuk menjadi tumpuan utama serangan. Thuram diharapkan bisa meneruskan gol-gol yang sebelumnya sering dicetak oleh Martinez. Selain itu, Pio Esposito atau Ange Bonny juga memiliki kesempatan untuk mendampingi Thuram jika kondisi kesehatan mereka sudah pulih dari penyakit.

Pertahanan Inter juga mengalami kerugian besar dengan absennya Benjamin Pavard dan John Stones. Alessandro Bastoni juga harus menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah saat laga melawan Shakhtar. Ketidakstabilan di lini belakang bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Feyenoord yang memiliki serangan cepat. Inter harus menemukan solusi defensif yang efektif tanpa relying pada pemain-pemain inti yang cedera.

Keunggulan Kandang Feyenoord dan Pemain Kunci

Di kubu Feyenoord, mereka juga menghadapi kendala cedera pada beberapa pemain bertahan dan gelandang. Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, dan Thomas Beelen masih menjalani masa pemulihan dari cedera jangka panjang. Jeremiah St. Juste juga masih diragukan kemampuannya untuk tampil optimal di laga ini. Namun, ada kabar baik di lini serangan yang bisa dimanfaatkan oleh tim Belanda.

Gijs Smal, Reiss Nelson, dan Shaqueel van Persie berpeluang kembali ke posisi awal. Mereka telah menjalani latihan penuh dan terlihat bugar untuk menghadapi Inter Milan. Anis Hadj Moussa menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh pertahanan Inter. Winger muda Feyenoord ini telah mencatatkan kontribusi gol yang produktif sepanjang musim berjalan.

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Data statistik menunjukkan bahwa Hadj Moussa menjadi pemain dengan percobaan tembakan terbanyak. Ia mencatatkan sepuluh kali percobaan tembakan setelah membawa bola dalam fase serangan di Liga Champions. Kemampuan dribbling dan finishingnya bisa menjadi ancaman serius bagi kiper Inter. Feyenoord memiliki peluang besar memanfaatkan keuntungan kandang untuk menekan Inter sejak awal pertandingan.

Prediksi Hasil dan Strategi Permainan Laga

Inter memiliki catatan positif yang kuat melawan klub Belanda sepanjang sejarah kompetisi Eropa. Mereka memenangi sepuluh dari empat belas pertandingan yang pernah dimainkan melawan tim Belanda. Satu-satunya kekalahan mereka dalam laga melawan klub Belanda terjadi pada final Piala Champions Eropa tahun 1972. Pengalaman tersebut menjadi modal mental yang penting bagi para pemain Inter di ajang ini.

Ketidakmampuan Inter menjaga konsistensi di Eropa memberikan peluang bagi Feyenoord. Catatan mereka yang belum terkalahkan di De Kuip musim ini menjadi modal psikologis yang sangat penting. Dukungan penuh dari suporter kandang akan menambah semangat pemain untuk tampil maksimal. Feyenoord berpotensi memanfaatkan situasi kekacauan di lini pertahanan Inter yang sedang cedera.

Kedua tim diperkirakan akan bermain secara agresif karena sama-sama membutuhkan tiga poin. Inter memiliki kualitas individu yang bisa mencuri kemenangan tipis jika mampu memperbaiki efektivitas serangan. Feyenoord harus memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain Inter yang absen. Laga ini akan menjadi ujian bagi kedua pelatih dalam menyesuaikan strategi permainan.

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