Prediksi Cuaca Jabodetabek Kamis-Jumat (18-19 September 2025): Hujan Ringan Hingga Sedang Diperkirakan Terjadi

BMKG merilis prediksi cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada Kamis-Jumat (18-19 September 2025). Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang di beberapa titik. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan disertai angin kencang atau genangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) telah merilis prediksi cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku mulai Kamis, 18 September 2025 hingga Jumat, 19 September 2025. Berdasarkan prakiraan cuaca tersebut, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang di beberapa titik.

Pada hari Kamis, 18 September 2025, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Memasuki periode Jumat, 19 September 2025, pola cuaca menunjukkan potensi hujan sedang yang meluas ke hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Hujan ringan diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. BMKG mengimbau masyarakat Jabodetabek untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang atau genangan, terutama di wilayah padat penduduk dan rawan banjir. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi cuaca harian secara lebih spesifik, termasuk hingga level kecamatan atau kelurahan, dapat mengakses website resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi InfoBMKG





