Prediksi Bournemouth Lawan Ipswich 8 November 2026

Bournemouth hadapi Ipswich Town di Premier League 8 November 2026. The Cherries optimis raih kemenangan ke-7 beruntun saat lawan tim yang tengah mencari konsistensi di Portman Road.

Bournemouth memiliki peluang besar untuk melanjutkan momentum positifnya saat melakukan kunjungan tamu ke markas Ipswich Town dalam laga putaran kesepuluh Liga Inggris musim 2026/2027. Pertemuan antara kedua tim tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Portman Road pada hari Minggu tanggal 8 November 2026, dengan kickoff dimulai pukul 21.00 WIB. The Cherries datang ke laga ini dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, mengingat mereka baru saja mencatatkan kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di berbagai ajang kompetisi.

Momentum Bournemouth dan Catatan Positif

Rekor tujuh kemenangan beruntun ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Steve Cooper untuk kembali meraih tiga poin penuh di ajang Premier League. Performa tim memang sedang naik signifikan, terbukti dengan kemenangan atas Sunderland, Manchester United, dan Leeds United dalam tiga laga terakhir liga domestik. Kemenangan tersebut juga berlanjut ke kancah Eropa saat Bournemouth mengalahkan Sparta Praha dengan skor telak 3-1 pada Kamis, 5 November 2026.

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Di balik deretan kemenangan tersebut, pertahanan Bournemouth terlihat sangat solid dengan hanya kebobolan satu gol saja. Sementara itu, lini serangan mereka telah mencetak total 19 gol selama rangkaian pertandingan yang belum terkalahkan ini. Perolehan hasil maksimal dari laga-laga sebelumnya menjadikan Bournemouth sebagai tim yang sangat berbahaya dan sulit dihentikan lawan manapun di tengah musim ini.

Kondisi Ipswich dan Target Tuan Rumah

Ipswich Town tentu membutuhkan hasil maksimal dari pertandingan ini untuk menghentikan tren kurang memuaskan yang mereka alami akhir-akhir ini. Klub yang dijuluki The Tractor Boys itu gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir Premier League. Sebelumnya, mereka hanya mampu bermain imbang melawan Nottingham Forest dan Hull City, serta harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari raksasa Manchester City.

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Permainan di hadapan pendukung sendiri di Portman Road merupakan kesempatan emas bagi Ipswich untuk memperbaiki citra performa mereka. Produktivitas serangan Ipswich yang telah mencetak 14 gol dari sembilan pertandingan Premier League menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi ancaman nyata. Kemampuan ini bisa menjadi kunci bagi Ipswich untuk merepotkan pertahanan Bournemouth yang sedang jago-jagonya.

Posisi Klasemen dan Faktor Kunci

Secara statistik klasemen sementara, Bournemouth menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 12 poin. Posisi ini sedikit di atas Ipswich Town yang berada di peringkat ke-14 dengan 11 poin. Selisih poin yang sangat tipis ini menjadikan pertemuan di putaran kesepuluh ini sebagai momen krusial bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi mereka di tabel peringkat.

Dari sisi komposisi pemain, Ipswich Town mendapat kabar positif dengan kemungkinan kembalinya pemain kunci Saša Lukić. Gelandang asal Serbia tersebut sebelumnya absen dalam tiga pertandingan akibat cedera pada bagian pangkal paha. Kehadirannya di lini tengah diprediksi akan memberikan tambahan kekuatan dan kestabilan bagi taktik tim dalam menghadapi tekanan Bournemouth yang agresif.