Prediksi Andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Beckham Putra, Ivar Jenner, dan Talenta Muda Lainnya

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Piala AFF 2026 dengan harapan besar pada pemain-pemain muda berbakat. Artikel ini mengulas prediksi pemain-pemain yang akan menjadi andalan, termasuk Beckham Putra, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas, dan Cahya Supriyadi, serta strategi pelatih John Herdman dalam memaksimalkan potensi mereka.

Selasa, 07 April 2026 | 10:03 WIB\Persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2026 semakin intensif. Turnamen yang akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 ini dipastikan akan menyajikan persaingan ketat. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang play-off antara Brunei atau Timor Leste. Dengan agenda yang bukan kalender resmi FIFA, skuad Garuda kemungkinan besar harus tampil tanpa sejumlah pemain abroad dari Eropa.

Situasi ini mendorong pelatih John Herdman untuk memaksimalkan potensi pemain muda berbakat, terutama yang bermain di liga domestik. Berbagai nama pemain muda mulai digadang-gadang akan menjadi tulang punggung tim, membawa harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Evaluasi dan pemilihan pemain terus dilakukan untuk memastikan komposisi terbaik bagi timnas.\Beberapa nama pemain muda yang diprediksi akan menjadi andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 telah muncul ke permukaan. Salah satunya adalah Beckham Putra, gelandang ofensif Persib Bandung yang telah mencuri perhatian dengan penampilan gemilang di ajang FIFA Series 2026 bulan lalu. Penampilannya yang memukau, termasuk aksi brace yang berhasil membungkam kritik netizen, menunjukkan kualitas dan potensi besar yang dimilikinya. Kecepatan, insting mencetak gol yang tinggi, serta pergerakan tanpa bola yang cerdas menjadi ciri khasnya di lapangan. Dengan grafik performa yang terus meningkat, Beckham sangat layak menjadi tumpuan kreativitas serangan Skuad Garuda di Piala AFF mendatang. Selain Beckham, nama lain yang menjadi sorotan adalah Ivar Jenner, pemain berusia 24 tahun yang menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol cantik. Penampilan Ivar Jenner mendapatkan pujian dari berbagai pihak, bahkan pelatih Belanda pun mengakui kualitasnya. Di lini belakang, Dony Tri Pamungkas, bek sayap andalan Persija Jakarta, juga diprediksi akan menjadi andalan. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal dengan stamina luar biasa dan umpan-umpan silang akuratnya. Ia diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan di sektor sayap kiri.\Kiper muda Cahya Supriyadi juga masuk dalam daftar pemain yang berpotensi menjadi andalan. Kehadiran para pemain muda ini memberikan harapan baru bagi Timnas Indonesia. Pelatih John Herdman memiliki tugas berat untuk meramu tim yang solid dan kompetitif. Dengan memaksimalkan potensi pemain muda, Herdman diharapkan mampu membawa Skuad Garuda meraih prestasi terbaik di Piala AFF 2026. Persaingan di Grup A sangat ketat, namun dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari para penggemar, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk berbicara banyak di turnamen tersebut. Selain pemain-pemain yang telah disebutkan, masih ada beberapa pemain muda lain yang berpotensi untuk masuk dalam skuad. Pelatih Herdman terus memantau perkembangan pemain di berbagai klub untuk memastikan pilihan terbaik. Harapan besar kini berada di pundak para pemain muda ini. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membawa nama baik bangsa di kancah sepak bola Asia Tenggara. Semangat juang dan kerja keras akan menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026





Timnas Indonesia Piala AFF 2026 Beckham Putra Ivar Jenner Dony Tri Pamungkas John Herdman

