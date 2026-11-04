Prediksi Analis IHSG Turun ke 4.763-4.845 dan Potensi Rebound Teknis

Analis PT MNC Sekuritas dan PT Pilarmas memperkirakan tren penurunan IHSG berlanjut hingga level support 4.763-4.845 dengan potensi rebound teknis di area 4.908-4.914 akibat volatilitas pasar.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) diprediksi akan melanjutkan tren penurunan dalam perdagangan saham Rabu pekan ini. Herditya Wicaksana dari PT MNC Sekuritas mengidentifikasi posisi indeks saat ini berada pada fase wave (v) dari struktur gelombang sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya koreksi lebih lanjut yang berpotensi mencapai rentang area support 4.763 hingga 4.845 bagi para pelaku pasar.

Tekanan Penjualan dan Level Support IHSG

Walaupun terdapat risiko penurunan lebih dalam, Herditya Wicaksana juga mencatat potensi kenaikan teknis yang dapat dimanfaatkan investor. Analisis teknikalnya menunjukkan peluang rebound teknis di area harga 4.908 hingga 4.914. Selain itu, level support utama lainnya yang dipantau terletak di angka 4.847, sementara area resistance dipatok pada 5.143 dan 5.247. Petani saham perlu memperhatikan batas-batas kritis ini sebagai indikator pergerakan harian.

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Volatilitas Akibat Faktor Geopolitik dan Reformasi

Riset dari PT Pilarmas Investindo Sekuritas memperkuat pandangan mengenai pelemahan terbatas IHSG dengan proyeksi support dan resistance di angka 4.815 hingga 5.185. Volatilitas pasar dijangka tetap berlanjut akibat ketidakpastian geopolitik global yang masih mendominasi. Proses reformasi struktural pasar modal juga menjadi pemicu utama bagi penyesuaian portofolio investor institusional di tengah ketidakjelasan regulasi.

Optimisme Ekonomi vs Ketakutan Modal Keluar

Walaupun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% hingga 5,5% pada tahun 2026 menjadi sentimen positif, hal ini belum tentu langsung memperkuat IHSG. Faktor penghambat utama meliputi risiko arus modal keluar, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian terkait evaluasi MSCI. Kondisi politik dalam negeri yang masih dianggap carut marut semakin menambah rasa khawatir bagi investor domestik dan asing.

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Rekomendasi Saham Spesifik untuk Pelaku Pasar

PT Pilarmas Investindo Sekuritas merekomendasikan saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA), PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), dan PT Ace Hardware Tbk (ACES) untuk dicermati. Sementara itu, Herditya dari PT MNC Sekuritas menyorot PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Indah Kiat Pulp and Papers Tbk (INKP), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sebagai kandidat menarik.

Analisa Teknis Saham Individual dengan Tekanan Jual

Saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) terkoreksi 6,72% ke level 222 dengan posisi berada pada wave 3 dari wave C. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) turun 3,08% ke 630 dengan volume jual meningkat di bagian wave A. PT Indah Kiat Pulp and Papers Tbk (INKP) mengalami koreksi 6,49% ke 6.125 pada fase wave C, sementara PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) jatuh 6,35% ke 1.845 di wave v. Setiap keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca dan memerlukan analisis mandiri sebelum eksekusi.