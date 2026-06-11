Praz Teguh diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group

Komedian sekaligus musisi Praz Teguh diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group. YouTuber asal Padang itu menjelaskan bahwa kehadirannya murni sebagai saksi untuk menyerahkan sejumlah data terkait keberangkatan rombongannya pada Februari 2026 lalu.

Praz Teguh diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group. YouTuber asal Padang itu menjelaskan bahwa kehadirannya murni sebagai saksi untuk menyerahkan sejumlah data terkait keberangkatan rombongannya pada Februari 2026 lalu.

Dia kemudian meluruskan rumor keterlibatan dirinya sebagai figur publik yang menerima endorse dari pihak Hanania. Keberangkatannya dan rombongan berjumlah 24 orang ke Tanah Suci merupakan dana pribadi, dengan total biaya mencapai Rp948 juta





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