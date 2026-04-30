Pratama Arhan Resmi Lulus dengan Ijazah Blockchain, Wisuda Udinus Semarang Menjadi Lulusan Pertama di Indonesia

Bintang sepak bola Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (SM) dan diwisuda bersama 401 wisudawan lainnya dari Udinus Semarang. Angkatannya menjadi lulusan pertama di Indonesia yang menerima ijazah berbasis teknologi blockchain. Arhan juga menyatakan rasa syukur atas dukungan dari Udinus dan keluarga selama perjalanan studinya.

Bintang sepak bola Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (SM) dan diwisuda bersama 401 wisudawan lainnya dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.

Angkatannya menjadi lulusan pertama di Indonesia yang menerima ijazah berbasis teknologi blockchain, sebuah inovasi yang menjamin keamanan serta keaslian dokumen kelulusan. Acara wisuda berlangsung di Ballroom Rama Shinta, Patra Hotel Semarang pada Rabu (29/04), dengan peserta berasal dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum dan Studi Global (FHSG), Fakultas Kesehatan (FKes), serta Fakultas Teknik (FT). Lulusan juga mencakup program Pascasarjana dan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kediri di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer (FIK).

Arhan menyatakan rasa syukur atas dukungan penuh dari Udinus selama perjalanan studinya sejak tahun 2020. Ia mengungkapkan bahwa Udinus memberikan fleksibilitas serta beasiswa yang memungkinkan dirinya menyeimbangkan karier sepak bola profesional dengan pendidikan tinggi. Selain itu, Arhan juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya kepada ibu serta almarhum ayahnya yang terus membimbingnya hingga mencapai titik ini. Ia menambahkan bahwa reputasi Udinus sebagai kampus unggul membangkitkan keyakinannya untuk bersaing di masa depan dan berencana melanjutkan studi.

Tangis Ibunda Pecah Saat Pidato Pratama Arhan di Wisuda: Pak Sekarang Saya Sudah Jadi Sarjana, tapi Bapak Gak Bisa Menyaksikan

