Prasetyo: Tidak Ada Rencana Pergantian Menteri Keuangan atau Reshuffle Kabinet

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang menyiapkan pergantian Menteri Keuangan maupun reshuffle kabinet. Ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan Presiden pada Senin hanya terkait Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal. Ia juga menepis berbagai spekulasi yang mengaitkan pelantikan tersebut dengan perubahan susunan kabinet.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada rencana pergantian jabatan di kementeriannya atau reshuffle kabinet . Ia menjelaskan bahwa pelantikan pejabat yang dilakukan Presiden pada Senin hanya terkait Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang menyiapkan pergantian Menteri Keuangan maupun reshuffle kabinet. Menurut Prasetyo, agenda pelantikan pejabat yang dilakukan Presiden pada Senin hanya terkait Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal. Ia kembali menepis berbagai spekulasi yang mengaitkan pelantikan tersebut dengan perubahan susunan kabinet.

'Tidak ada, tidak ada rencana pergantian menteri keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle. Maka juga mohon maaf sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, tokoh si C,' ujar Prasetyo.

'Tidak sedang ada rencana pergantian. Nanti, tidak hanya salah satu kementerian, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran, pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat,' lanjutnya





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Pergantian Menteri Keuangan Reshuffle Kabinet Prasetyo Hadi Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan

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