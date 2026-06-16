Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026: Susunan Pemain, Jam Tayang, dan Cara Nonton Gratis

Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah. Jerman Barat dan Austria Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane.

Sedang Berlangsung! Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 , Ini Susunan Pemain dan Cara Nonton Gratis Les Bleus tampil di MetLife Stadium, East Rutherford pada Rabu (17/6/2026) dini hari tadi WIB.

Mereka sempat mengalami kesulitan pada awalnya. Senegal melancarkan ancaman lebih dulu pada menit ketujuh. Namun tembakan Ismaila Sarr yang menerima bola dari Nicolas Jackson masih terblokir oleh pertahanan Prancis. Prancis baru melepaskan upaya pertamanya pada menit ke-19.

Ousmane Dembele menerima bola dari Michael Olise, namun upayanya juga tidak memberikan ancaman berarti. Ancaman Senegal semakin nyata di menit ke-25. Sebuah serangan balik dari El Hadji Malick Diouf diselesaikan oleh Nicolas Jackson, yang tembakannya masih dimentahkan oleh tiang gawang di sisi kiri. Skor 0-0 bertahan hingga jeda turun minum.

Prancis pun mencoba untuk mengancam lagi di awal babak kedua melalui Desire Doue, namun tembakannya masih melebar sedikit dari gawang. Olise dan Mbappe menyusul. Namun, kiper Senegal, Edouard Mendy, berhasil mengahalau upaya dari kedua pemain bintang tersebut. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-66.

Mbappe menerima bola dari Olise, dan berhasil melepaskan tembakan yang tak terbaca oleh Mendy. Senegal sempat mencetak gol, namun dianulir oleh wasit karena offside. Di menit ke-80, Bradley Barcola masuk menggantikan Dembele untuk Prancis. Hanya dua menit kemudian, Barcola berhasil membubuhkan namanya di papan skor.

Setelah menerima umpan terobosan dari Adrien Rabiot, Barcola menyelesaikan peluang dengan sontekan. Senegal berupaya untuk mengejar. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Ibrahim Mbaye, yang menyelesaikan peluang dari Iliman Ndiaye dalam situasi serangan balik cepat pada menit ke-90 lewat lima menit. Namun, hanya semenit kemudian, Mbappe melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh Mendy.

Skor 3-1 pun mengakhiri laga ini. Ini menjadi modal penting bagi Prancis untuk laga kedua melawan Irak. Sedangkan Senegal berada dalam kondisi tertekan karena wajib menang atas Norwegia di pertandingan berikutnya. Timnas Irak akan menghadapi ujian berat pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026.

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Jerman Barat dan Austria Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane. Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah.

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