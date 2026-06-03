Prancis Siap Kembali Menguasai di Laga Persahabatan Menjelang Piala Dunia 2026

Timnas Prancis menguji skuad sebelum Piala Dunia 2026 dalam laga persahabatan melawan Kolombia. Dengan catatan luar biasa, kedalaman kualitas pemain, dan rekam jejak positif melawan Pantai Gading, Les Bleus diproyeksikan menjadi favorit kuat dalam pertandingan pemanasan ini.

Skuad Tim Nasional Prancis menampilkan pose resmi sebelum menggelar laga persahabatan melawan Kolombia di Landover, Maryland, pada Minggu, 29 Maret 2026. Pertandingan ini menjadi ujian pertama bagi tim asuhan Didier Deschamps menjelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Utara.

Prancis memasuki laga ini sebagai peringkat satu dunia menurut FIFA dan dianggap salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar juara. Setelah mengukir kemenangan pada Piala Dunia 2018 dan finis runner‑up pada edisi 2022, Les Bleus menargetkan pencapaian historis, yakni menjadi tim ketiga dalam sejarah yang berhasil mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun. Kondisi tim Prancis sangat mengesankan. Mereka lolos dari fase kualifikasi tanpa mengalami kekalahan, mencatat lima kemenangan dan satu hasil seri.

Dalam sembilan pertandingan internasional terakhir, Les Bleus mencatat delapan kemenangan dan satu hasil imbang, dengan lini depan yang selalu produktif, mencetak minimal dua gol per laga. Kemenangan atas Brasil dan Kolombia pada jeda internasional Maret lalu menjadi bukti nyata kemampuan menyerang mereka. Di sisi lain, Pantai Gading masuk dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 melalui performa konsisten di zona Afrika.

Tim asuhan Emerse Fae mencatat delapan kemenangan dan dua hasil imbang dalam sepuluh pertandingan kualifikasi, sekaligus menutup grup dengan 25 gol tanpa kebobolan. Dari 31 pertandingan di semua kompetisi selama dua setengah tahun terakhir, Pantai Gading meraih 21 kemenangan dengan rata‑rata hampir dua gol per laga, termasuk kemenangan melawan Korea Selatan dan Skotlandia dalam laga uji coba. Meskipun dinilai underdog, The Elephants memiliki potensi untuk memberikan perlawanan sengit.

Mereka mencetak 13 gol dalam lima pertandingan terakhir, dengan Nicolas Pepe dalam performa terbaiknya setelah terlibat dalam tujuh gol pada enam laga terakhir bersama Villarreal. Namun, catatan historis Prancis melawan Pantai Gading masih mendominasi, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertemuan sebelumnya. Pada skuad Prancis, beberapa nama penting dipertimbangkan untuk absen atau diistirahatkan. William Saliba diperkirakan tidak berpartisipasi karena cedera punggung, sementara Ousmane Dembele, Desire Doué, Bradley Barcola, Warren Zaire‑Emery, dan Lucas Hernández dipilih untuk istirahat.

Ibrahima Konaté dapat menggantikan posisi bek tengah, dan N'Golo Kanté dapat tampil sejak menit pertama. Kylian Mbappé tetap menjadi sorotan utama, hanya memerlukan satu gol lagi untuk menyamai rekor olivier Giroud yang mencetak 57 gol bagi Timnas Prancis. Di pihak Pantai Gading, Clement Akpa absen karena cedera dan digantikan oleh Christopher Operi, sementara Simon Adingra, Guela Doué, dan Yan Diomande (penyerang RB Leipzig) diharapkan tampil penuh.

Dengan kedalaman skuad Les Bleus yang masih superior, meski beberapa pemain inti diistirahatkan, kualitas pelapis tetap berada pada level tertinggi sepak bola internasional. Faktor kandang juga menguntungkan Prancis, yang belum pernah kalah dalam sepuluh pertandingan di Nantes, mencatat sembilan kemenangan dan satu hasil imbang. Berdasarkan performa terkini, kualitas individu, serta rekor pertemuan, Prancis diprediksi lebih unggul dalam laga persahabatan ini, yang sekaligus menjadi persiapan penting menjelang turnamen terbesar dunia





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Sepak Bola Piala Dunia 2026 Timnas Prancis Pantai Gading Laga Persahabatan

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