Prancis Menolak Ikut Operasi Militer AS di Selat Hormuz

Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam operasi militer yang digagas oleh Amerika Serikat untuk mengamankan kapal-kapal yang mengalami kendala di Selat Hormuz .

Pernyataan penting ini disampaikan pada hari Senin, 4 Mei 2026, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Komunitas Politik Eropa yang berlangsung di Yerevan, Armenia. Keputusan Prancis ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan inisiatif yang disebut Project Freedom, sebuah upaya untuk membantu kapal-kapal yang terhambat perjalanannya di perairan strategis Selat Hormuz.

Rincian operasi yang direncanakan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) mencakup pengerahan kekuatan militer yang signifikan, termasuk kapal perusak yang dilengkapi dengan rudal, lebih dari seratus pesawat tempur yang beroperasi dari darat dan laut, penggunaan platform nirawak di berbagai domain, serta mobilisasi sekitar 15.000 personel militer. Operasi militer ini secara resmi telah dimulai pada Senin pagi, namun tanpa partisipasi langsung dari Prancis. Macron menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena ia meragukan kejelasan tujuan dan strategi dari operasi tersebut.

Ia menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan diplomatis. Meskipun menolak untuk bergabung dalam operasi bersenjata, Presiden Macron tetap menyerukan solusi damai dan konstruktif untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia meyakini bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kelancaran lalu lintas pelayaran di jalur vital ini adalah melalui kesepakatan yang dicapai antara Iran dan Amerika Serikat.

Macron menegaskan bahwa hanya dengan adanya koordinasi dan pemahaman bersama antara Teheran dan Washington, stabilitas dan keamanan di Selat Hormuz dapat terjamin. Ia menekankan bahwa pendekatan militer semata tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dan justru berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Situasi di kawasan Timur Tengah semakin tegang sejak akhir Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target-target di Iran. Serangan ini memicu reaksi keras dari Teheran dan meningkatkan risiko eskalasi konflik.

Upaya untuk meredakan ketegangan mencapai titik balik pada tanggal 7 April, ketika Washington dan Teheran sepakat untuk mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan. Namun, harapan untuk mencapai penyelesaian damai pupus ketika perundingan lanjutan yang diadakan di Islamabad berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang mengikat. Sebagai tanggapan terhadap kebuntuan diplomasi, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran, yang semakin memperburuk situasi dan menimbulkan kekhawatiran tentang dampak ekonomi dan kemanusiaan.

Saat ini, berbagai pihak terus berupaya untuk menjembatani perbedaan antara Iran dan Amerika Serikat dan mengatur putaran baru pembicaraan. Mediator dari berbagai negara dan organisasi internasional bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan negosiasi. Mereka berharap dapat menemukan titik temu yang dapat mengarah pada penyelesaian damai dan berkelanjutan. Macron juga menekankan pentingnya peran mediasi dalam menyelesaikan konflik ini.

Ia menyatakan bahwa Prancis siap untuk berkontribusi dalam upaya mediasi dan membantu memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Selain itu, Macron juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas regional dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Ia mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat memiliki konsekuensi global dan menekankan perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan ini. Di sisi lain, kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis dalam waktu dekat juga menjadi sorotan.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah. Situasi di Selat Hormuz memerlukan perhatian serius dari seluruh komunitas internasional. Upaya diplomasi dan mediasi harus terus ditingkatkan untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut





